Besuch bei Hornbach: So heizt Simone Lugner die Gerüchteküche an

Nach dem bitteren Aus in der Lugner-City hat Simone Lugner ihren ehemaligen Arbeitgeber besucht - und sorgt damit für mächtig Gesprächsstoff.

Simone Lugner (42) war stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach in Krems, bevor sie Richard "Mörtel" Lugner am 1. Juni 2024 im Wiener Stephansdom das Ja-Wort gab. Um an der Seite ihres Neo-Gatten in der Lugner-City zu arbeiten, gab sie ihre langjährige Anstellung in besagtem Baumarkt auf. Ihre Pläne waren groß als sie am 1. August im Wiener Einkaufszentrum anfing - keine zwei Wochen später verstarb Richard Lugner im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling. Folglich blieb kein Stein auf dem anderen.

Lugners Tochter Jacqueline kündigte Simone nur kurze Zeit später, der Arbeitsvertrag soll Mitte November auslaufen. Jetzt stattete Simone ihrem ehemaligen Arbeitgeber, der Hornbachfiliale in Niederösterreich, einen Besuch ab - und heizte damit die Gerüchteküche mächtig an. Manch einer könnte sich ob ihres Instagram-Postings in Krems denken: Kehrt Simone dorthin zurück?





Eine Rückkehr zu Hornbach schloss Simone seit dem Lugner-Zwist kategorisch aus. Deshalb klärte sie ihre Anhängerschaft auch gleich über die Hintergründe ihres Besuchs auf, der nichts mit einem beruflichen Comeback an der alten Wirkungsstätte zu tun hatte. Es handelte sich lediglich um eine Visite, um sich am "Geschenke-Baum für Tierschutzviecherln“ zu erfreuen. Wie es für Simone beruflich weitergehen wird, will sie aber schon bald publik machen.