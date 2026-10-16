Klassik: »Julia Fischer auf Schloss Neuschwanstein«
Kultur. Weltklasse-Geigerin Julia Fischer spielt Tschaikowskys Violinkonzert im Innenhof von Schloss Neuschwanstein. Musik und Architektur verschmelzen so zum außergewöhnlichen Klangerlebnis. Gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Dirigent Omer Meir Wellber interpretiert Julia Fischer ein Meisterwerk des Violinrepertoires. In der beeindruckenden Kulisse des Schlosses entfaltet Tschaikowskys Violinkonzert seine ganze emotionale Kraft. Die international gefeierte Geigerin Julia Fischer, eine der bedeutendsten Violinistinnen ihrer Zeit, steht im Mittelpunkt des Abends.
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