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Klassik: »Julia Fischer auf Schloss Neuschwanstein«

Eine Violinistin spielt konzentriert Geige bei einem klassischen Konzert.
© ZDF und Kinescope/Markus Hertric
Die Weltklasse-Geigerin spielt Tschaikowskys Violinkonzert.
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Kultur. Weltklasse-Geigerin Julia Fischer spielt Tschaikowskys Violinkonzert im Innenhof von Schloss Neuschwanstein. Musik und Architektur verschmelzen so zum außergewöhnlichen Klangerlebnis. Gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Dirigent Omer Meir Wellber interpretiert Julia Fischer ein Meisterwerk des Violinrepertoires. In der beeindruckenden Kulisse des Schlosses entfaltet Tschaikowskys Violinkonzert seine ganze emotionale Kraft. Die international gefeierte Geigerin Julia Fischer, eine der bedeutendsten Violinistinnen ihrer Zeit, steht im Mittelpunkt des Abends.

3 SAT
20.15 UHR

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Open-Air-Konzert vor Schloss Neuschwanstein, das in blauem Licht angestrahlt wird.
Schloss Neuschwanstein bildet die Kulisse für den Konzertabend. © ZDF und Kinescope/Markus Hertric

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