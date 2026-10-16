Trump feuert Pressesprecherin nach nur 5 Tagen

Laut der "New York Times" ist die Pressesprecherin des Weißen Hauses Katie Zacharia nach nur fünf Tagen im Amt wieder entlassen worden. US-Präsident Donald Trump legte ihr zuvor den Rücktritt nahe.

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US-Präsident Donald Trump hat seiner neuen Pressesprecherin Katie Zacharia nach nur einer Woche den Rücktritt nahegelegt. Trump sagte am Freitag vor Journalisten in Washington, er habe ihr geraten, ihren Verbleib auf dem Posten zu "überdenken", weil es womöglich nicht die richtige Aufgabe für sie sei. Die Juristin war wegen Falschangaben zu ihrem Lebenslauf unter Druck geraten.

Nun soll laut der "New York Times" die Pressesprecherin gefeuert worden sein.

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