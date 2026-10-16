Schlug Musk Trump die Starlink-Bremse vor?

Milliardär Elon Musk hat US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, das Satellitennetzwerk Starlink in der Ukraine gezielt einzuschränken. Laut Medienberichten stimmte Trump dem Vorhaben zu, was die ukrainische Luft- und Drohnenabwehr im Abwehrkampf spürbar schwächte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Enthüllungen über die Steuerung des Satellitennetzwerks Starlink im Kriegsgebiet sorgen für erhebliche diplomatische Unruhe. Wie die renommierte britische Tageszeitung "Telegraph" unter Berufung auf vier mit den Vorgängen vertraute Quellen berichtet, ging die Initiative zur technischen Beschneidung der Datenübertragung direkt von Tech-Milliardär Elon Musk aus. Bei einem Treffen soll Musk dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump die Drosselung der Signalübertragung für das ukrainische Hoheitsgebiet vorgeschlagen haben. Trump habe diesem Schritt daraufhin zugestimmt.

Die militärischen Konsequenzen vor Ort waren gravierend. Das von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebene Satellitensystem gilt als unverzichtbare Lebensader für die ukrainischen Streitkräfte, um Kommandozentralen zu vernetzen und unbemannte Flugkörper zu koordinieren. Infolge der verringerten Bandbreite und Signalverzögerungen wurde die Abwehr feindlicher Angriffe massiv gestört. Ukrainische Einheiten sahen sich dadurch außerstande, schnell anfliegende russische Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sowie feindliche Marschflugkörper zeitgerecht zu orten und wirksam abzufangen.

Widersprüchliche Angaben und Angst vor Marktschäden in Europa

Besondere politische Brisanz gewinnt der Fall durch Musks bisherige Darstellungen in der Öffentlichkeit. Vor Bekanntwerden des Berichts hatte der Unternehmer die Verantwortung für operative Beschränkungen des Dienstes wiederholt von sich gewiesen und stattdessen Richtlinien der US-Regierung im Weißen Haus dafür verantwortlich gemacht. Die nun publik gewordenen Rechercheergebnisse zeichnen jedoch ein völlig anderes Bild der Entscheidungswege.

Eine hochrangige Quelle lieferte gegenüber Journalisten zudem Einblicke in die internen Beweggründe des Milliardärs. Demnach war Musk von wachsender Sorge getrieben, dass eine uneingeschränkte Verwicklung seines Satellitendienstes in offensive Kampfhandlungen massive Gegenreaktionen bei Starlink-Verbrauchern auf dem europäischen Markt nach sich ziehen könnte. Um gewerbliche und private Kundenverluste in europäischen Staaten abzuwenden, suchte Musk demnach die politische Deckung der US-Administration.

Kiew reagiert alarmiert – Signale für schrittweise Normalisierung

In der ukrainischen Führung löste der Schritt Bestürzung aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj sparte nicht mit deutlichen Worten und bezeichnete die Drosselung offiziell als eine "sehr gefährliche und unerfreuliche Überraschung". Für die militärische Führung bedeutete der plötzliche Leistungsabfall des Kommunikationsnetzes eine erhebliche Gefährdung von Menschenleben und kritischer Infrastruktur im Hinterland.

Gleichzeitig zeichnet sich jedoch eine Entspannung an der technischen Front ab. In einer späteren Erklärung stellte das ukrainische Staatsoberhaupt klar, dass aus der US-Hauptstadt Washington mittlerweile positive Signale eingetroffen seien. Demnach habe die US-Führung die schrittweise Wiederherstellung der ursprünglichen Signalkapazitäten für die Truppen in Aussicht gestellt, um die Handlungsfähigkeit der Luftverteidigung wieder vollständig zu gewährleisten.