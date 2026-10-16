Marokkos König ernannte erste Regierung mit Ministerpräsidentin

Das nordafrikanische Land Marokko hat erstmals eine Regierung unter weiblicher Führung.

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König Mohammed VI. ernannte am Freitag das Kabinett unter Ministerpräsidentin Fatima Ezzahra El Mansouri, meldete die staatlichen Nachrichtenagentur MAP. Der Monarch nahm am Freitag im Palast in Rabat die Ernennung der Kabinettsmitglieder vor. El Mansouri war Ende September als erste Frau zur Ministerpräsidentin des nordafrikanischen Landes ernannt worden.

Von den 31 Ministern der neuen Regierung gehörten 13 bereits dem bisherigen Kabinett an. Außenminister Nasser Bourita und Innenminister Abdelouafi Laftit bleiben im Amt. Der bisherige Finanzminister Fouzi Lekjaa übernimmt das Wirtschaftsressort. Er ist auch Präsident des marokkanischen Fußballverbands.

El Mansouri hatte Parlamentswahl im September gewonnen

Die neue Regierung wird von El Mansouris Partei für Authentizität und Modernität (PAM) angeführt, die bei der Parlamentswahl am 23. September die meisten Mandate gewonnen hatte. Mit der Istiklal-Partei und zwei linken Parteien verfügt sie über eine Mehrheit von 210 der 395 Sitze im Parlament. Dem Kabinett gehören sieben Frauen an, darunter El Mansouri.

"Wir haben ein ehrgeiziges Regierungsprogramm, das den Erwartungen der Bürger gerecht werden kann", sagte El Mansouri nach der Ernennung. Die neue Regierung steht vor großen Herausforderungen: Hohe Lebenshaltungskosten und Jugendarbeitslosigkeit haben für große Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit gesorgt, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Wahlbeteiligung war mit 38 Prozent so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Zudem muss die Regierung die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 vorbereiten, die Marokko mit Spanien und Portugal ausrichten wird. Marokko ist eine konstitutionelle Monarchie, bei wichtigen politischen Entscheidungen hat der König das letzte Wort.