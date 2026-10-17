Reality-TV: »Promi Big Brother« mit Gedeon Burkhard

Die Stars sind unter unter 24-stündige Kamerabeobachtung.

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Einblicke. Bei Promi Big Brother steigt die Spannung kurz vor dem Finale noch einmal deutlich an. Die verbliebenen Promis müssen sich im Garten den letzten Herausforderungen stellen und um ihren Platz im Finale kämpfen. Wer hält bis zum Schluss durch und wer muss kurz vor dem Ziel die Show verlassen? Abgeschottet von der Außenwelt leben die Bewohner zwei Wochen lang unter ständiger Kamerabeobachtung. Dabei treffen unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander, Konflikte bleiben nicht aus und täglich warten neue Herausforderungen. Durch die Live-Shows führen Marlene Lufen und Jochen Schropp.

SAT 1

20.15 UHR