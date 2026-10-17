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Die Sport-Highlights am Sonntag im TV
Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.
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Hochspannung vor Grazer Derby
Stadtduell. Graz ist wieder im Derbyfieber. Nach dem Wirbel um die finanzielle Unterstützung der Stadt ist das Duell noch brisanter. Sturm muss gewinnen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.
Jacksonville will in London wieder den Ton angeben
Highlight. Die zweite Woche in Folge gastieren die Jacksonville Jaguars in London. Diesmal kommt es zum Divisions-Duell gegen die Houston Texans. Das Team aus Florida will mit "Heimvorteil" den zweiten Sieg.
Glasner will Meister Arsenal ärgern
Kracher. Oliver Glasner trifft mit Nottingham im Premier-League-Spiel der Woche auf Meister Arsenal. Der Österreicher hofft nach dem mäßigen Saisonstart auf den großen Coup gegen die Londoner.
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