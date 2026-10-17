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"Schlagerbooom": Silbereisen bekommt Roboter als Co-Moderator

SR
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© ORF (Screenshot)
Florian Silbereisen sorgt beim "Schlagerbooom" für einen ungewöhnlichen TV-Moment: Zum zehnjährigen Jubiläum steht plötzlich ein Roboter an seiner Seite. Der technische Helfer hat sogar ein Auge auf Maite Kelly geworfen.
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Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Unterhaltungswelt – und macht auch vor der Schlagerbühne nicht halt. Beim "Schlagerbooom" bekommt Florian Silbereisen nun Unterstützung von einem ungewöhnlichen Kollegen.

"Und so ist es möglich, dass ich nach zehn Jahren 'Schlagerbooom' zum allerersten Mal einen Assistenten bekomme", kündigt der Entertainer an. Kurz darauf steht tatsächlich ein Roboter neben ihm und übernimmt Teile der Moderation. Bei der Entwicklung soll auch ein Professor der Technischen Hochschule Augsburg beteiligt gewesen sein.

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Roboter flirtet mit Maite Kelly

Der neue Assistent bleibt nicht nur für einen kurzen Auftritt auf der Bühne. Im Laufe der Sendung taucht er immer wieder auf – und versucht sogar, bei Sängerin Maite Kelly zu landen.

"Maite, ich warte auf dich! Ich habe noch 95 Prozent Akku", flirtet der Roboter. Kelly lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken und kontert: "Ich brauche 100 Prozent!"

Im Laufe der Sendung taucht der Roboter immer wieder auf – und versucht sogar, bei Sängerin Maite Kelly zu landen.

Silbereisen reagiert prompt und schickt seinen digitalen Helfer zum Aufladen an die Steckdose. Ob Roboter künftig tatsächlich häufiger durch TV-Shows führen werden, bleibt offen. Für einen skurrilen Moment beim Jubiläums-"Schlagerbooom" hat der ungewöhnliche Co-Moderator jedenfalls gesorgt.

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