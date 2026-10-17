Frankreich brennt! Proteste eskalieren völlig

Schwere Ausschreitungen bei landesweiten Protesttag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Frankreich kommt nicht zur Ruhe: Ein landesweiter Protesttag gegen die drückenden Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem ist am Samstag in eine Welle der Gewalt umgeschlagen. Hunderttausende Menschen gingen im ganzen Land auf die Straße, während radikale Gruppen die Kundgebungen für schwere Ausschreitungen, Brandstiftungen und Plünderungen nutzten. Innenminister Laurent Nuñez zog am Samstagabend eine erste düstere Bilanz der Krawalle.

Die Sicherheitskräfte griffen am Samstag systematisch durch. Allein in der Hauptstadt Paris wurden rund 100 Personen festgenommen, weil sie Waffen oder verbotene Gegenstände mitführten. Landesweit summierte sich die Zahl der Festnahmen bis zum Abend auf mindestens 400. Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Wasserwerfer ein, um unkontrollierte Demonstrationszüge daran zu hindern, zu staatlichen Behörden vorzudringen.

Demonstrant vor brennenden Autos. © Anadolu via Getty Images

In Marseille versuchten Protestierende, in eine Polizeiinspektion einzudringen, verschafften sich Zugang zum Rathaus und plünderten mehrere Geschäfte. In Lyon setzten Randalierer die Touristeninformation in Brand und behinderten die Feuerwehr gezielt am Löscheinsatz. Auch aus Avignon und Grenoble wurden Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden und Präfekturen gemeldet.

© Anadolu via Getty Images

550.000 Menschen auf den Straßen

Laut offiziellen Angaben des Innenministeriums beteiligten sich landesweit rund 550.000 Menschen an den Demonstrationen. Die Organisatoren sprachen hingegen von bis zu 800.000 Teilnehmern. Dem Protestaufruf, der sich vor allem über soziale Medien verbreitet hatte, schloss sich ein breites Bündnis an: Schüler und Studenten, die seit Wochen für bessere Zustände an Schulen demonstrieren, ebenso wie Landwirte, Feuerwehrleute und Beschäftigte im Niedriglohnsektor.

© Getty Images

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

© Anadolu via Getty Images

Rückkehr der Gelbwesten-Proteste?

In den Rängen der Regierung wächst die Sorge vor einer Wiederholung der Gelbwesten-Proteste aus den Jahren 2018 und 2019. Auch damals entzündeten sich die Massendemonstrationen an steigenden Spritpreisen und weiteten sich rasch zu einer allgemeinen Bewegung gegen soziale Ungerechtigkeit aus. Da der aktuelle Aufruf keiner einzelnen Organisation zuzuordnen ist, gestalten sich Verhandlungen für die Behörden extrem schwierig.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Innenministerium berichtete von einer starken Mobilisierung der ultralinken Szene. Vermummte Personen, die sich zu sogenannten "Schwarzen Blöcken" zusammenschlossen, verübten gezielte Anschläge auf Ordnungshüter und Medieneinrichtungen. In Paris blockierten etwa 100 Vermummte zeitweise den Zugang zum Fernsehsender CNews. Die Einsatzkräfte bleiben im ganzen Land in höchster Alarmbereitschaft, um weitere Plünderungen und Ausschreitungen einzudämmen.