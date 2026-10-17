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Über 300 Mio. Dollar

Spenderliste geleakt: Wer Trumps Luxus-Ballsaal zahlt

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Donald Trump tanzt auf einer Bühne vor jubelndem Publikum mit vielen amerikanischen Flaggen.
© San Antonio Express-News via Get
Geheime Spenderliste für Trumps Ballsaal wurde geleakt.
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Eine interne Spendenliste gewährt brisante Einblicke in die Finanzierung von Donald Trumps neuem Ballsaal im Weißen Haus. Insgesamt wurden bereits 333 Millionen US-Dollar von privaten Geldgebern eingesammelt, wovon ein Großteil direkte wirtschaftliche Interessen gegenüber der US-Regierung hegt.

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Laut den Unterlagen, die der "Washington Post" vorliegen, führen die Tech-Giganten Apple und der Chip-Konzern Nvidia die Liste der Großspender mit jeweils 25 Millionen US-Dollar an. Auch die republikanische Spenderfamilie Adelson sowie Telekom-Milliardär Charles Ergen steuerten hohe Millionenbeträge für das Bauprojekt bei.

Die Recherchen zeigen, dass etwa die Hälfte der Förderer aus Unternehmen oder Führungskräften besteht, die Verträge mit der US-Regierung halten oder von regulatorischen Beschlüssen profitieren. So floss die Spende von Nvidia im Herbst 2025, kurz nachdem die US-Regierung Grünes Licht für Chip-Lieferungen nach China gegeben hatte.

Weißes Haus schweigt zu Spenden

Ein direkter Zusammenhang zwischen den Zuwendungen und politischen Entscheidungen lässt sich rechtlich nicht belegen, jedoch wirft die Konstellation Fragen bezüglich möglicher Interessenskonflikte auf. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme zu den einzelnen Großspenden bislang ab.

Der neue Veranstaltungssaal soll im Ostflügel des Amtssitzes entstehen, über 200 Millionen US-Dollar kosten und Platz für bis zu 650 Gäste bieten. Donald Trump selbst, der angekündigt hatte, sich an den Kosten zu beteiligen, taucht in der vorliegenden Liste bisher nicht auf. Ob im Zuge der weiteren Bauphase noch eigene Mittel fließen werden, bleibt vorerst offen.

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