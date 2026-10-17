Maskierte Siedler prügeln US-Journalistin krankenhausreif

Die 63-jährige Fotografin Heidi Levine wurde im Westjordanland brutal attackiert. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche.

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Schockierende Szenen aus dem Westjordanland: Maskierte israelische Siedler sollen die US-Fotografin Heidi Levine angegriffen und schwer verletzt haben. Die Journalistin der "Washington Post" berichtete gerade über die jährliche Olivenernte, als es zu der Attacke kam. Aufnahmen zeigen, wie Männer mit Stöcken auf sie einschlagen und sie treten, obwohl sie bereits am Boden liegt. Auf ihrer Kleidung war deutlich die Aufschrift "Press" zu sehen.

Vier Wirbel und eine Rippe gebrochen

Die Folgen des Angriffs sind schwerwiegend. Laut der Nachrichtenagentur AP brach sich Levine eine Rippe und vier Wirbel. An einer Hand wurde ein Finger so schwer verletzt, dass der Knochen freilag.

Aus dem Krankenhaus schilderte die 63-Jährige, sie sei zu Boden gestoßen und wiederholt getreten worden. Ihre Schutzweste und ihr Helm hätten sie möglicherweise vor noch schwereren Verletzungen bewahrt.

Die israelische Polizei und das Militär haben Ermittlungen aufgenommen. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte die Gewalt laut "Times of Israel", betonte jedoch, dass die Fakten noch nicht abschließend geklärt seien.

Widersprüchliche Darstellungen des Vorfalls

Zeugen berichteten, Siedler hätten eine Gruppe palästinensischer Olivenbauern angegriffen und mit Schleudern Steine auf sie geschossen. © Anadolu via Getty Images

Nach Angaben der israelischen Regierung standen rund 200 Araber und linksgerichtete Aktivisten etwa 40 israelischen Jugendlichen gegenüber. Aufnahmen würden demnach Gewalt von beiden Seiten zeigen.

Zeugen berichteten hingegen, Siedler hätten eine Gruppe palästinensischer Olivenbauern angegriffen und mit Schleudern Steine auf sie geschossen. Ein Siedlerrat behauptete laut "Times of Israel" wiederum, Israelis seien zuvor mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert worden.

Israels Botschafter fordert Konsequenzen

Trotz der unterschiedlichen Darstellungen verlangt Israels Botschafter in Washington, Jechiel Leiter, Konsequenzen. Im Gespräch mit CNN sagte er, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Sollte Israel bislang nicht ausreichend gegen jüdische Gewalttäter vorgegangen sein, müsse sich das künftig ändern, machte Leiter deutlich. Die Ermittlungen zum Angriff auf Levine laufen weiter.