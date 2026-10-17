"Du hast mich blamiert!" Meghans Streit mit Luxus-Designer enthüllt

Ein falscher E-Mail-Kontakt soll eine enge Freundschaft zerstört haben. Jetzt schildert Designer Roland Mouret, wie es zum Bruch mit Meghan Markle kam.

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Einst waren Meghan Markle (45) und der französische Luxusdesigner Roland Mouret (64) eng befreundet. Er entwarf sogar ein Kleid für die Feierlichkeiten rund um ihre Hochzeit mit Prinz Harry. Doch ein Missgeschick rund um geliehene Designerkleidung soll zum Zerwürfnis geführt haben. Nun spricht Mouret über den Streit, der ihn bis heute beschäftigt.

"Ich werde nie wieder eines deiner Kleider tragen!"

Wie der Designer laut "Telegraph" in seinem bald erscheinenden Buch "I Am Roland Mouret" schildert, begann alles mit einer versehentlichen E-Mail. Ein Mitarbeiter seines Teams kontaktierte die Stylistin von Herzogin Kate im Kensington-Palast. Eigentlich sollte die Nachricht die Rückgabe von Kleidern organisieren, die Mouret Meghan zur Verfügung gestellt hatte.

Durch den falschen Kontakt erfuhr Kates Büro offenbar von der privaten Leihvereinbarung. Meghan soll sich dadurch vor ihrer Schwägerin bloßgestellt gefühlt haben – und machte Mouret dafür verantwortlich.

"Meghan hat mich angeschrien: 'Du ahnst gar nicht, was du getan hast! Du hast mich blamiert! Ich werde nie wieder eines deiner Kleider tragen!'", zitiert der "Telegraph" den Designer aus dessen Buch.

Designer verstand Meghans Reaktion nicht

Mouret habe die heftige Reaktion damals nicht nachvollziehen können. © WireImage

Mouret habe die heftige Reaktion damals nicht nachvollziehen können. "Ich habe in ihrem Verhalten keine Logik erkannt, aber sie trotzdem akzeptiert", soll er in seinen Erinnerungen schreiben.

Der Vorfall habe schließlich zum Ende der Freundschaft geführt. Dabei war Mouret einst einer von Meghans wichtigen Unterstützern in London. Die beiden kannten sich bereits, bevor sie durch ihre Beziehung zu Prinz Harry Teil der britischen Königsfamilie wurde.

Vom Vertrauten zum Zerwürfnis

Meghan trug nach ihrer Verlobung mit Harry mehrfach Kreationen des Designers. Auch bei den Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit 2018 war Mouret dabei: Er war laut "Telegraph" sowohl zur Trauung als auch zum Empfang in Frogmore House eingeladen.

Dort traf er auch Prinz Harry. Dieser soll zu ihm gesagt haben: "Sie sehen gar nicht wie ein Modedesigner aus."