oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ärger wegen Kate

"Du hast mich blamiert!" Meghans Streit mit Luxus-Designer enthüllt

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© Getty Images
Ein falscher E-Mail-Kontakt soll eine enge Freundschaft zerstört haben. Jetzt schildert Designer Roland Mouret, wie es zum Bruch mit Meghan Markle kam.
OE24 auf Google bevorzugen

Einst waren Meghan Markle (45) und der französische Luxusdesigner Roland Mouret (64) eng befreundet. Er entwarf sogar ein Kleid für die Feierlichkeiten rund um ihre Hochzeit mit Prinz Harry. Doch ein Missgeschick rund um geliehene Designerkleidung soll zum Zerwürfnis geführt haben. Nun spricht Mouret über den Streit, der ihn bis heute beschäftigt.

"Ich werde nie wieder eines deiner Kleider tragen!"

Auch interessant

Zehntausende protestieren gegen explodierende Preise

Harry Styles singt für toten One-Direction-Kollegen

Bayern-Coach Vincent Kompany während Leipzig-Hit verschwunden

Wie der Designer laut "Telegraph" in seinem bald erscheinenden Buch "I Am Roland Mouret" schildert, begann alles mit einer versehentlichen E-Mail. Ein Mitarbeiter seines Teams kontaktierte die Stylistin von Herzogin Kate im Kensington-Palast. Eigentlich sollte die Nachricht die Rückgabe von Kleidern organisieren, die Mouret Meghan zur Verfügung gestellt hatte.

Durch den falschen Kontakt erfuhr Kates Büro offenbar von der privaten Leihvereinbarung. Meghan soll sich dadurch vor ihrer Schwägerin bloßgestellt gefühlt haben – und machte Mouret dafür verantwortlich.

"Meghan hat mich angeschrien: 'Du ahnst gar nicht, was du getan hast! Du hast mich blamiert! Ich werde nie wieder eines deiner Kleider tragen!'", zitiert der "Telegraph" den Designer aus dessen Buch.

Designer verstand Meghans Reaktion nicht

Mouret habe die heftige Reaktion damals nicht nachvollziehen können. © WireImage

Mouret habe die heftige Reaktion damals nicht nachvollziehen können. "Ich habe in ihrem Verhalten keine Logik erkannt, aber sie trotzdem akzeptiert", soll er in seinen Erinnerungen schreiben.

Der Vorfall habe schließlich zum Ende der Freundschaft geführt. Dabei war Mouret einst einer von Meghans wichtigen Unterstützern in London. Die beiden kannten sich bereits, bevor sie durch ihre Beziehung zu Prinz Harry Teil der britischen Königsfamilie wurde.

Vom Vertrauten zum Zerwürfnis

Meghan trug nach ihrer Verlobung mit Harry mehrfach Kreationen des Designers. Auch bei den Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit 2018 war Mouret dabei: Er war laut "Telegraph" sowohl zur Trauung als auch zum Empfang in Frogmore House eingeladen.

Dort traf er auch Prinz Harry. Dieser soll zu ihm gesagt haben: "Sie sehen gar nicht wie ein Modedesigner aus."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Ermittlugnen gegen JP Kraemer

Krebs-Angst bei Matthias Reim: "Lieber Gott, bitte nicht!"

Simone Lugner: Große Trauer um ihre Amy

Neuer Film von "Barbie"-Regisseurin sorgt für Panik bei Netflix

Simone Lugner muss nach Taktik-Panne ins erste Exit-Spiel

Sido ersteigert sich 4.000-Euro-Smoking von Harald Juhnke

Selma Blair bricht Schweigen nach Flugzeug-Ausraster

Mega-Verwirrung um ORF-Star Nadja Bernhard

"Du hast mich blamiert!" Meghans Streit mit Luxus-Designer enthüllt

Harry Styles singt für toten One-Direction-Kollegen