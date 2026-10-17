Bayern-Coach Vincent Kompany während Leipzig-Hit verschwunden

Der FC Bayern München dominierte im Liga-Hit gegen RB Leipzig von Beginn an, doch das Verhalten von Trainer Vincent Kompany sorgte für Gesprächsstoff.

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Remis gegen Augsburg am Horror-Tag von Manuel Neuer, Remis in der Champions League gegen Viking Stavanger. Vor dem Bundesliga-Kracher gegen Leipzig (HIER im oe24-LIVE-TICKER) stand der FC Bayern München schon leicht unter Druck. Noch dazu patzte Borussia Dortmund erneut, damit war ein zumindest vorübergehender Sprung an die Tabellenspitze zum Greifen nah.

Dementsprechend entfesselt begannen die Münchner auch vor den eigenen Fans gegen die Bullen. Erste Experten hinterfragten bereits die Methoden von Vincent Kompany. Doch die Mannschaft gab eine entsprechende Antwort auf dem Platz. Schon zur Pause lag man 3:0 in Führung.

Umso mehr war der Blick auf den Meister-Trainer gerichtet, der am Samstag beim Duell mit seinem ehemaligen ManCity-Teamkollegen Martin Demichelis liefern musste. Doch genau da geschah etwas, was sogar die Sky-Kommentatoren Wolff-Christoph Fuss und Lothar Matthäus verwundert zurückließ.

Coach nicht zu sehen

Während die Bayern ein Tor-Feuerwerk zündeten, war der belgische Coach auf dem Platz nicht mehr zu sehen. "Es wundert mich heute ein bisschen. Demichelis ist sehr aktiv. Kompany ist gar nicht zu sehen in seiner Coachingzone", so Matthäus.

Doch der 40-Jährige war keineswegs aus dem Stadion geflüchtet. Er musste nur auf der Bank Platz nehmen. Bei den Toren war nur zu sehen, wie er vor Freude die Faust ballte und alleine jubelte.

Wenig später gab Fuss die Auflösung des Kompany-Rätsels. Ersten Informationen zufolge soll der Belgier ein Problem mit seiner Hüfte haben und kann deshalb nicht viel stehen, hieß es seitens des FC Bayern München.