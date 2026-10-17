Kampfjets schießen zwei Drohnen vom Himmel

Erneut sorgen Drohnen im Nato-Gebiet für Alarm: Rumänische F-16-Kampfjets haben am Samstagabend zwei unbemannte Flugobjekte abgeschossen.

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Der Drohnenalarm in Rumänien hält an. Am Samstagabend stiegen zwei F-16-Kampfjets auf, nachdem Radarsysteme mehrere Luftziele im Bereich des Schwarzen Meeres erfasst hatten. Beide Drohnen wurden laut dem rumänischen Verteidigungsministerium über rumänischen Hoheitsgewässern abgeschossen.

Zwei Abschüsse innerhalb von vier Minuten

Die Kampfjets starteten um 17.43 Uhr vom Luftwaffenstützpunkt Borcea. Zuvor hatten Radarsysteme eine Gruppe von Luftzielen rund 120 Kilometer östlich der Schlangeninsel entdeckt. Die Objekte bewegten sich demnach in südwestlicher Richtung.

Um 18.01 Uhr wurde die erste Drohne abgeschossen, vier Minuten später folgte die zweite. Woher die Flugobjekte kamen, ließ das Verteidigungsministerium zunächst offen.

Wiederholt Drohnen im Nato-Luftraum

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kam es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Drohnenvorfällen in Rumänien. Einige Fluggeräte stürzten auf dem Gebiet des Nato-Mitglieds ab und explodierten.

Auch das Nachbarland Moldau meldete zuletzt zahlreiche Verletzungen seines Luftraums durch Drohnen und andere Flugkörper. Auf moldauischem Gebiet wurden ebenfalls abgestürzte Drohnen und Trümmer gefunden.

Auch Polen reagiert auf russische Angriffe

Polen versetzte wegen russischer Angriffe auf die Westukraine mehrfach Kampfjets und Luftabwehrsysteme in erhöhte Bereitschaft. Das Land verschärfte zudem seine gesetzlichen Möglichkeiten: Künftig sollen Kampfjets unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Sichtkontakt auf verdächtige Luftfahrzeuge schießen dürfen. Voraussetzung ist, dass mehrere Daten auf ein feindliches Objekt hindeuten.