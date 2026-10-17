158 Jahre Knast für die Surfer-Killer

Dieser brutale Fall aus Mexiko schockte die gesamte Surfer-Szene.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drama am Urlaubsstrand: Drei Mörder müssen nach dem kaltblütigen Mord an drei Urlaubern jeweils mehr als 158 Jahre hinter Gitter.

Der Trip endete mit dem Tod

Die beiden australischen Brüder und ihr Freund aus den USA – alle zwischen 30 und 33 Jahre alt – wollten 2024 einfach nur ein unbeschwertes Camping-Abenteuer im Bundesstaat Baja California erleben. Doch der Trip endete mit dem Tod.

Die Täter überfielen das Trio an einem einsamen Küstenort, um ihren Geländewagen zu stehlen. Als sich die Surfer wehrten, wurden sie von den Killern erschossen.

Ermittler entdeckten die Leichen der jungen Männer in einem 15 Meter tiefen Brunnen.

Auch die Freundin wurde verurteilt

Jetzt kehrt die Gerechtigkeit für die Angehörigen zurück: Denn die Killer wurden verurteilt zu 158 Jahren insgesamt.

Den Tätern wurden Mord mit Vorsatz, schwerer Diebstahl und gewaltsamer Fahrzeugdiebstahl vorgeworfen. Die Freundin eines der Angeklagten war zuvor wegen ihrer Beteiligung an dem Diebstahl zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.