Frau (61) schmiert sich Mayonnaise ins Haar

Mayonnaise gehört für Vicky DeRosa nicht aufs Brot, sondern auf den Kopf. Die 61-Jährige verwendet die Sauce als Haarmaske und ist von den Ergebnissen begeistert.

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Wenn Vicky DeRosa ein Glas hochwertige Mayonnaise kauft, landet diese nicht auf ihrem Sandwich. Stattdessen verteilt sie den Inhalt großzügig in ihren Haaren. Die Britin lässt die Mischung je nach Anwendung bis zu einer halben Stunde oder sogar über Nacht einwirken.

"Mein Haar sieht gesünder aus und glänzt mehr", schwärmt sie. Die Ergebnisse seien besser als bei Haarmasken mit Kokosöl. Dass ihre Haare danach nach Salatdressing riechen, nimmt sie dafür in Kauf.

Eier als natürliche Pflege

Vicky experimentiert gerne mit natürlichen Produkten, um ihr Aussehen möglichst lange jung zu halten. Dabei probiert sie die Methoden zunächst an sich selbst aus. Eier habe sie ebenfalls schon verwendet, allerdings seien diese im Haar zu fest geworden. Mayonnaise lasse sich deutlich einfacher verteilen.

Ihre Erklärung: Die Sauce enthält Eier und damit Eiweiß, das für das Haar wichtig sei. Sie empfiehlt, auf hochwertige Produkte mit möglichst wenigen Zutaten zu achten.

Vor dem Schlafengehen trägt sie die Mayonnaise auf und lässt sie über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen spült sie die Haare gründlich mit warmem Wasser aus und wäscht sie anschließend zweimal mit einem natürlichen Shampoo. Danach verwendet sie eine gute Spülung. Während der Einwirkzeit sollte das Haar laut Vicky nicht gebürstet werden.

Auch vor dem Friseurtermin

Besonders vor ihren zweimal jährlich stattfindenden Strähnchen-Terminen greift Vicky zur Mayonnaise-Maske. © Instagram / vickyvwell

Besonders vor ihren zweimal jährlich stattfindenden Strähnchen-Terminen greift Vicky zur Mayonnaise-Maske. Sie empfiehlt die Anwendung auch dann, wenn das Haar besonders viel Pflege benötigt – etwa im Sommer oder nach dem Schwimmen.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Die Mischung kann sich schwierig auswaschen lassen und das Haar beim Entfernen zusätzlich beanspruchen. Dass Mayonnaise das Haar tatsächlich besser pflegt als speziell dafür entwickelte Produkte, ist damit nicht bewiesen. Vickys Begeisterung beruht auf ihren persönlichen Erfahrungen.

Sie ist überzeugt, dass ihr Aussehen dadurch jünger wirkt. © Instagram / vickyvwell

Gratis-Trick für ein jüngeres Aussehen

Es ist nicht das erste Beauty-Geheimnis, das Vicky verrät. Zuletzt berichtete sie von einem Morgenritual, das nur fünf Minuten dauert und nichts kostet: Dafür tränkt sie ein schlichtes weißes Handtuch mit heißem Wasser und verwendet es für eine Gesichtsbehandlung zu Hause.

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Sie ist überzeugt, dass ihr Aussehen dadurch jünger wirkt. Manche Menschen würden sie angeblich um 20 Jahre jünger schätzen.