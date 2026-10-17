So kannst du die Paketsteuer LEGAL umgehen

So bleibt das Geld im Börserl, wenn du einkaufen willst.

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Seit dem 1. Oktober zahlen wir für viele Online-Pakete 2,40 Euro extra. Es gibt aber völlig legale Schlupflöcher, mit denen du der neuen Paketsteuer eiskalt entkommst.

Lieferung nach Hause vereinbaren

Willst du dennoch dass die Ware direkt zu dir kommt geht das auch ohne Probleme. Kaufe einfach die Ware im Geschäft und vereinbare dann eine Lieferung zu dir nach Hause. Dann liegt kein Fernabsatzgeschäft im Sinne des Paketsteuergesetzes vor. Das kann man in den FAQs zur Paketsteuer auf der Homepage des Finanzministeriums lesen.

Auch möglich: Lass den Postler gar nicht erst zu dir nach Hause kommen! Wenn du deine Sachen online bestellst, aber direkt im Laden oder an einer offiziellen Station des Händlers abholst, ist die Steuer erledigt. Kein Versand nach Hause bedeutet: 0 Euro Paketsteuer!

Das Gesetz soll eigentlich nur die ganz großen Internet-Riesen bluten lassen. Wer weniger als 100 Millionen Euro Umsatz in Österreich macht, zahlt nix! Daher: bestell einfach direkt beim Online-Shop des kleinen Ladens um die Ecke.

Der Staat kassiert nur bei gewerblichen Händlern ab. Wenn du deine Jeans, Bücher oder Games privat über Seiten wie etwa Willhaben, Vinted oder Kleinanzeigen shoppst, gilt das als Privatkauf. Das gilt auch für die Essenszustellungen.

Sinnvoll ist auch immer die Sammelbestellung, wenn du doch über die großen Plattformen einkaufst: denn die Steuer wird pro Bestellung fällig.