Boeing steht vor Zulassung für verzögerte 737 MAX 10

Der US-Flugzeugbauer Boeing steht Insidern zufolge kurz vor der seit langem erwarteten Zulassung für sein Modell 737 MAX 10.

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Die US-Luftfahrtbehörde FAA könnte die Genehmigung bereits in der kommenden Woche erteilen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Zuvor habe die Behörde eine wichtige Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen. Die MAX 10 ist eine größere Variante des Boeing-Verkaufsschlagers 737 MAX.

Die erwartete Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für den US-Konzern, der ursprünglich geplant hatte, die ersten Maschinen des Typs bereits 2020 auszuliefern. Unter anderem ein Problem mit dem Enteisungssystem der 737-MAX-Triebwerke, das 2023 auftrat, verzögerte aber die Zertifizierung. Boeing verwies auf Nachfrage an die FAA. Von dieser hieß es lediglich: "Die Sicherheit gibt den Zeitplan für die Zertifizierung vor."

Boeing sieht sich seit zwei Abstürzen von 737-MAX-8-Maschinen in den Jahren 2018 und 2019 einem strengeren Zertifizierungsverfahren gegenüber. Bei den Unglücken kamen insgesamt 346 Menschen ums Leben, was zu einem weltweiten, monatelangen Flugverbot für den Flugzeugtyp führte. Zudem gerieten die Produktions- und Qualitätssysteme des Unternehmens nach einem Vorfall im Januar 2024 erneut unter Druck, bei dem sich im Flug ein Kabinenteil einer fast neuen 737 MAX 9 von Alaska Airlines gelöst hatte. Die Verzögerungen bei der Zulassung haben dem europäischen Konkurrenten Airbus geholfen, mit seinem A321neo einen größeren Anteil am Markt für große Schmalrumpfflugzeuge zu erobern. Fluggesellschaften wie United Airlines, Ryanair und Delta Air Lines haben fast 1500 Maschinen vom Typ MAX 10 bestellt.