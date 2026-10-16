DARUM verschwinden immer mehr kleine Wagerl bei Hofer

Nach einem wütenden Facebook-Posting einer Kundin aus Amstetten kocht die Gerüchteküche. Jetzt reagiert Hofer darauf.

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Ärger bei den Kunden: In immer mehr der rund 540 Hofer-Filialen verschwinden klammheimlich die beliebten kleinen Einkaufswagerl. Zurück bleiben allerdings die tiefen und großen Modelle.

Posting löste Aufregung aus

Für Senioren und kleinere Menschen keine einfache Sache, so sieht es eine Kundin aus Amstetten (Niederösterreich) und setzte prompt ein Wut-Posting auf facebook ab. Weil die Ladefläche so tief ist, wird der Einkauf für manche zum schmerzhaften Rückentraining.

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"Keine vollständige Abschaffung"

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" betonte Hofer jetzt, dass "keine vollständige Abschaffung der kleineren Einkaufswägen" geplant sei. Man setze aber auf ein "einheitliches Modell". In Filialen "mit eingeschränkten Platzverhältnissen" setze man aber auch weiters auf "Einkaufswagen mit einem geringerem Volumen", wird Hofer in der "Kleinen Zeitung" zitiert.