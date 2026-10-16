oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Aufregung

DARUM verschwinden immer mehr kleine Wagerl bei Hofer

OR
von
einkaufswagen_apa
© oe24
Nach einem wütenden Facebook-Posting einer Kundin aus Amstetten kocht die Gerüchteküche. Jetzt reagiert Hofer darauf.
OE24 auf Google bevorzugen

Ärger bei den Kunden: In immer mehr der rund 540 Hofer-Filialen verschwinden klammheimlich die beliebten kleinen Einkaufswagerl. Zurück bleiben allerdings die tiefen und großen Modelle.

Posting löste Aufregung aus

Für Senioren und kleinere Menschen keine einfache Sache, so sieht es eine Kundin aus Amstetten (Niederösterreich) und setzte prompt ein Wut-Posting auf facebook ab. Weil die Ladefläche so tief ist, wird der Einkauf für manche zum schmerzhaften Rückentraining.

Auch interessant

Donauwasser soll Ernte im Weinviertel beflügeln

Grüne wollen Tiefkühl-Gigant durch Genossenschaft retten

Hoher Dieselpreis: Jetzt streiken Lkw-Fahrer

"Keine vollständige Abschaffung"

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" betonte Hofer jetzt, dass "keine vollständige Abschaffung der kleineren Einkaufswägen" geplant sei. Man setze aber auf ein "einheitliches Modell". In Filialen "mit eingeschränkten Platzverhältnissen" setze man aber auch weiters auf "Einkaufswagen mit einem geringerem Volumen", wird Hofer in der "Kleinen Zeitung" zitiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Donauwasser soll Ernte im Weinviertel retten

TEUER-Liste: Die 25 Inflations-Knaller

Hoher Dieselpreis: Jetzt streiken Lkw-Fahrer

Wirtschaftskammer-Boss poltert gegen Paketsteuer

Heuer 30 % weniger Obst, 40 % weniger Gemüse

Handelsverband startet Petition gegen Paketsteuer

Grüne wollen Tiefkühl-Gigant mit Genossenschaft retten

Inflation im September bei 3,6 Prozent

Wirbel um Wein: Jetzt spricht VfGH

DARUM verschwinden immer mehr kleine Wagerl bei Hofer