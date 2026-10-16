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Mega-Teuerung

Diese Fluglinie droht jetzt mit Kurzarbeit

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von
Eurowings
© APA/dpa/Alexander Heinl (Symbolbild)
Die nächsten Monate werden hart! Erstmals seit Corona droht Eurowings wieder Kurzarbeit an.
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Wegen explodierender Kerosinpreise zieht die Airline Eurowings jetzt knallhart die Reißleine. Der Crew droht über Winter jetzt Kurzarbeit.

Flug nach Dubai gestrichen

Es wäre das erste Mal seit dem heftigen Corona-Urlaubstief, dass die Fluggesellschaft zu dieser Notmaßnahme greifen muss. Das Winterangebot wird um fünf Prozent zusammengestrichen. Wer von Köln/Bonn oder Stuttgart nach Dubai wollte, hat kein Glück, denn diese Routen fliegen komplett raus.

Traurig für die Crew: Die interne Weihnachtsfeier wurden offenbar auch abgesagt.

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Das Unternehmen führt dazu bereits Gespräche mit der deutschen Bundesagentur für Arbeit, berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel" online.

Seit dem Krieg im Nahen Osten schnalzen die Kerosinpreise auf das doppelte nach oben. Bei Eurowings liegen die Kosten laut dem Bericht um rund 250 Millionen Euro über dem Budget...

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