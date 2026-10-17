Totale Eskalation bei Protesten im ganzen Land

Am heutigen Samstag peitschen brutale Straßenschlachten und nackte Gewalt das Land auf.

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Zehntausende wütende Bürger – von Schülern über Bauern bis zu den berüchtigten "Gelbwesten" – machen heute in ganz Frankreich auf den Straßen mobil.

Ihr Frust: Die erdrückende Teuerung und die knallharten Sparpläne der Regierung. Die Wut entlädt sich in schockierenden Exzessen.

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"Schwarzer Block" sucht Paris heim

Der berüchtigte linksradikale "Schwarze Block" sorgt für Angst und Schrecken. Rund 100 Vermummte stürmten den Sitz des TV-Senders CNews und bewarfen das Gebäude. Die Polizei greift mit Wasserkanonen, Schlagstöcken und Tränengas hart durch. Rund um den Präsidentenpalast herrscht absolutes Demoverbot.

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Randalierer in der Hafenstadt Marseille gingen noch weiter – sie drangen ins Rathaus ein, griffen eine Polizeiwache an, zündeten Barrikaden an und plünderten Läden. Besonders drastisch: Randalierer fackelten das Tourismusbüro in Lyon ab!

Brand in Paris © Luc Auffret

Präsident Emmanuel Macron bitte jetzt um Besonnenheit an, schwer angesichts der harten Einsparmaßnahmen.

Doch sein Innenminister bleibt hart: Sollte die Gewalt weiter eskalieren, fliegen wieder die berüchtigten Blendgranaten. Frankreich sitzt auf einem gefährlichen Pulverfass...