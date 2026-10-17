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Frankreich brennt

Totale Eskalation bei Protesten im ganzen Land

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Ein vermummter Mensch steht vor brennendem Gebäude und brennendem Müll, Rauch steigt auf.
© Lyon Mag
Am heutigen Samstag peitschen brutale Straßenschlachten und nackte Gewalt das Land auf.
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Zehntausende wütende Bürger – von Schülern über Bauern bis zu den berüchtigten "Gelbwesten" – machen heute in ganz Frankreich auf den Straßen mobil.

Ihr Frust: Die erdrückende Teuerung und die knallharten Sparpläne der Regierung. Die Wut entlädt sich in schockierenden Exzessen.

"Schwarzer Block" sucht Paris heim

Der berüchtigte linksradikale "Schwarze Block" sorgt für Angst und Schrecken. Rund 100 Vermummte stürmten den Sitz des TV-Senders CNews und bewarfen das Gebäude. Die Polizei greift mit Wasserkanonen, Schlagstöcken und Tränengas hart durch. Rund um den Präsidentenpalast herrscht absolutes Demoverbot.

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Randalierer in der Hafenstadt Marseille gingen noch weiter – sie drangen ins Rathaus ein, griffen eine Polizeiwache an, zündeten Barrikaden an und plünderten Läden. Besonders drastisch: Randalierer fackelten das Tourismusbüro in Lyon ab!

Dichter schwarzer Rauch und Flammen dringen aus einem brennenden Gebäude in einer Pariser Straße.
Brand in Paris © Luc Auffret

Präsident Emmanuel Macron bitte jetzt um Besonnenheit an, schwer angesichts der harten Einsparmaßnahmen.

Doch sein Innenminister bleibt hart: Sollte die Gewalt weiter eskalieren, fliegen wieder die berüchtigten Blendgranaten. Frankreich sitzt auf einem gefährlichen Pulverfass...

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