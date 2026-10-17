Schock in Florida
Riesen-Alligator reißt Pensionist in den Tod
Ein Angelausflug endete im puren Horror. Der 71-jährige Steven Hamilton stand friedlich an einem idyllischen Teich im Dr. Bradford Memorial Park in Winter Garden (US-Bundesstaat Florida).
Zeugen mussten es mit ansehen
Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen: Hamilton hatte gerade einen Fisch an der Angel, als das Wasser plötzlich explodierte. Ein riesiger Alligator schoss aus der Tiefe empor, packte den wehrlosen Senioren und riss ihn vor den Augen entsetzter Zeugen in die Tiefe.
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Rettungskräfte konnten nur noch die leblose Leiche des 71-Jährigen bergen.
Ein alarmierter Alligator-Jäger machte direkt Jagd auf die Bestie. Wenig später der Schock: Das gefangene Monster war ein gigantisches Männchen – stolze 3,60 Meter lang! Das Raubtier wurde noch vor Ort erschossen.
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