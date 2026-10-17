Riesen-Alligator reißt Pensionist in den Tod

Der 71-Jährige wollte einen friedlichen Angelausflug machen, doch dann geschah das Grauen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Angelausflug endete im puren Horror. Der 71-jährige Steven Hamilton stand friedlich an einem idyllischen Teich im Dr. Bradford Memorial Park in Winter Garden (US-Bundesstaat Florida).

Zeugen mussten es mit ansehen

Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen: Hamilton hatte gerade einen Fisch an der Angel, als das Wasser plötzlich explodierte. Ein riesiger Alligator schoss aus der Tiefe empor, packte den wehrlosen Senioren und riss ihn vor den Augen entsetzter Zeugen in die Tiefe.

Rettungskräfte konnten nur noch die leblose Leiche des 71-Jährigen bergen.

Ein alarmierter Alligator-Jäger machte direkt Jagd auf die Bestie. Wenig später der Schock: Das gefangene Monster war ein gigantisches Männchen – stolze 3,60 Meter lang! Das Raubtier wurde noch vor Ort erschossen.