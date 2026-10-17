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Schock in Florida

Riesen-Alligator reißt Pensionist in den Tod

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Mehrere Personen stehen um einen großen Alligator auf einer grünen Wiese in Florida.
© The Sun
Der 71-Jährige wollte einen friedlichen Angelausflug machen, doch dann geschah das Grauen.
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Ein Angelausflug endete im puren Horror. Der 71-jährige Steven Hamilton stand friedlich an einem idyllischen Teich im Dr. Bradford Memorial Park in Winter Garden (US-Bundesstaat Florida).

Zeugen mussten es mit ansehen

Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen: Hamilton hatte gerade einen Fisch an der Angel, als das Wasser plötzlich explodierte. Ein riesiger Alligator schoss aus der Tiefe empor, packte den wehrlosen Senioren und riss ihn vor den Augen entsetzter Zeugen in die Tiefe.

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Rettungskräfte konnten nur noch die leblose Leiche des 71-Jährigen bergen.

Ein alarmierter Alligator-Jäger machte direkt Jagd auf die Bestie. Wenig später der Schock: Das gefangene Monster war ein gigantisches Männchen – stolze 3,60 Meter lang! Das Raubtier wurde noch vor Ort erschossen.

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