4:0 - LASK feiert erlösenden Sieg in Lustenau

Der LASK kann erstmals seit dem 5. September wieder jubeln. Der Meister feiert nach hartem Kampf einen 4:0-Arbeitssieg in Lustenau.

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Nach der bitteren Champions-League-Pleite gegen Liverpool unter der Woche kehrt der LASK endlich wieder auf die Siegerstraße zurück. Der letzte volle Erfolg in einem Pflichtspiel war am 5. September im ÖFB-Cup gegen Leoben. Seitdem vier Niederlagen und ein Remis.

Der LASK diktierte von Beginn an das Geschehen. Während die Hausherren aus Lustenau in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss abgeben konnten, blieben die Angriffe der Oberösterreicher stets harmlos.

In der Pause dürfte es eine entsprechende Halbzeitansprache von Coach Didi Kühbauer gegeben haben. Denn die Meister-Truppe kam noch schwungvoller aus der Kabine raus und belohnte sich diesmal selbst.

Kalajdzic mit der Erlösung

Stürmer-Star Sasa Kalajdzic erlöste die Linzer mit seinem Tor zur Führung (56.), ehe kurze Zeit später Samuel Adeniran (64.) die erste Drangphase der Ländle-Kicker im Keim erstickte.

Von da an begann Kühbauer, seine Stars zu schonen, wechselte eifrig durch, da am Mittwoch bereits der nächste Champions-League-Kracher gegen Sporting Lissabon wartet. In der Schlussphase konnte Christoph Lang erst per Elfmeter (88.) und in mit einem Abstauber in der Nachspielzeit (90.+4) den erlösenden Erfolg endgültig klar machen. Mit dem Sieg klettern die Oberösterreicher zumindest bis Sonntag auf Platz 2.