"Scheiß EM" – Rapid-Fans schießen gegen ÖFB

Ein Transparent der Rapid-Fans im Spiel gegen Hartberg sorgt für Aufregung.

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Beim Bundesliga-Heimspiel gegen Hartberg machten die Anhänger des SK Rapid deutlich, was sie von der Idee halten, internationale Nachwuchsspiele im Weststadion auszutragen. Mit einem provokanten Transparent erteilte der Block West dem Vorhaben eine klare Absage.

"Scheiß U21-EM 2029! In Hütteldorf nur Rapid!", lautete die unmissverständliche Botschaft, die während der ersten Halbzeit im Stadion präsentiert wurde. Für die aktive Fanszene scheint festzustehen, dass die Heimstätte des Rekordmeisters ausschließlich Rapid vorbehalten bleiben soll. Dass bei einem internationalen Turnier auch andere Mannschaften in Hütteldorf spielen könnten, stößt offenbar auf wenig Begeisterung.

Österreich hofft auf Zuschlag der UEFA

Dabei hätte die Europameisterschaft sportlich durchaus eine besondere Bedeutung für Österreich. Der ÖFB hat seine Bewerbungsunterlagen bereits bei der UEFA eingereicht. Als Konkurrent gilt Spanien, das 2030 gemeinsam mit Portugal und Marokko die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten wird.

Acht Stadien auf der ÖFB-Liste

Neben dem Wiener Weststadion sieht das Konzept des ÖFB sieben weitere Spielstätten vor. Dazu zählen die Generali Arena in Wien, die NV Arena in St. Pölten, das Donauparkstadion und die Raiffeisen Arena in Linz, die Innviertel Arena in Ried, das Tivoli Stadion in Innsbruck sowie das Stadion Schnabelholz in Altach.

Ob der Protest der Rapid-Fans Auswirkungen auf die weitere Planung haben wird, ist offen. Der ÖFB hat mit seiner Bewerbung zunächst den Grundstein für das Verfahren gelegt. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort liegt bei der UEFA. Bis dahin dürfte die Frage, ob das Weststadion tatsächlich Teil des Turniers wird, in Hütteldorf für Gesprächsstoff sorgen.