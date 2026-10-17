oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

In Indien

Massenpanik: Mindestens 17 Tote bei Fest in Millionenstadt

OR
von
© Getty Images
Bei einer Massenpanik während eines religiösen Fests in der indischen Millionenstadt Kolkata sind nach Medienberichten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Zahlreiche Personen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien. Die Opferzahl wurde laut der Zeitung "The Hindu" vom Regierungschef des Bundesstaats Westbengalen, Suvendu Adhikari, bestätigt.

Auch interessant

3:2 - Ried verschärft Austria-Krise

NEOS-Studierende attackieren SPÖ-Ministerin

Spenderliste geleakt: Wer Trumps Luxus-Ballsaal zahlt

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge am Samstagabend (Ortszeit) an einem Ausgang eines für das Fest aufgebauten Pavillons, vor dem eine große Menschenmenge zusammengekommen war. Viele Menschen hätten dort Schutz vor einem Regenschauer gesucht. Wie "The Hindu" unter Berufung auf Adhikari berichtete, brach nach einer "irreführenden Durchsage" unter den Menschen Panik aus. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Zahlreiche Besucher hätten in dem Gedränge das Bewusstsein verloren, zitierte die Zeitung "India Today" einen Augenzeugen. Einige von ihnen seien mit Motorrädern weggebracht worden.

Hindu-Fest Durga Puja

Vom 16. bis zum 21. Oktober wird in Westbengalen das Fest Durga Puja zu Ehren der hinduistischen Göttin Durga gefeiert. Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es in Indien immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Jänner 2025 in der nördlichen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pflegeheim-Schließung im Schloss unter Protest

Massenpanik: Mindestens 17 Tote bei Fest in Millionenstadt

Melania Trumps protzige Weihnachten

Verdacht des Mordversuchs: Mann mit Stichwunde entdeckt

Schockierendes Bild von ertrunkenem Flüchtling und seiner Tochter

Das schönste Restaurant der Welt befindet sich in Österreich!

Zehntausende protestieren gegen explodierende Preise

Nach Krebs-OP: Papst meldet sich mit Angelus-Gebet zurück

Spenderliste geleakt: Wer Trumps Luxus-Ballsaal zahlt

Maskierte Siedler prügeln US-Journalistin krankenhausreif