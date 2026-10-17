3:2 - Ried verschärft Austria-Krise

Die Wiener Austria schlittert immer weiter in die Krise. Trotz zwischenzeitlicher Führung müssen sich die Veilchen in Ried mit 3:2 geschlagen geben.

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Die SV Ried hat die Krise der Wiener Austria verschärft. Die "Veilchen" verloren am Samstag im Innviertel 2:3 und halten in der Fußball-Bundesliga nach neun Runden nur bei sieben Punkten. Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab (23.), Philipp Pomer (28.) und Isaac Kiese Thelin (82./Elfmeter) trafen bei Gegentoren von Johannes Eggestein (18., 93.) für die Oberösterreicher, die zumindest vorerst auf Rang vier vorstießen und Austria-Trainer Stephan Helm noch stärker unter Druck brachten.

Vor 5.583 Fans gingen die ersten beiden Abschlüsse auf das Konto der Hausherren. Ein abgefälschter Schuss von Martin Rasner stellte kein Problem für Samuel Sahin-Radlinger dar (2.), elf Minuten später musste der Austria-Schlussmann gegen den allein vor dem Tor stehenden Evan Aisowieren sein ganzes Können aufbieten.

Effizienter präsentierte sich in dieser Phase die Austria. Eggestein nahm aus gut 20 Metern Maß und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Kreuzeck. Die Antwort der Rieder ließ nicht lange auf sich warten. Rasner schlug eine Maßflanke zur Mitte, Schwab wurde von der Austria-Verteidigung, die ohne den verletzten Aleksandar Dragovic auskommen musste, allein gelassen und köpfelte unbedrängt zum 1:1 ein. Wenig später versenkte Pomer einen kurz abgespielten Freistoß via Innenstange.

Gute Chancen für Pomer zu Beginn der zweiten Hälfte

Die Austria machte vor der Pause nur noch mit einem Abseitstor von Ibrahim Buhari auf sich aufmerksam und hatte Glück, als Rasner bald nach Wiederanpfiff vom Fünfer das Ziel verfehlte (48.). In der 54. Minute war Sahin-Radlinger per Fußabwehr bei einem abgefälschten Pomer-Schuss aus spitzem Winkel zur Stelle. Auf der Gegenseite vergab Vasilije Markovic in der 63. Minute einen Sitzer auf den Ausgleich, der U17-Vizeweltmeister brachte den Ball nach Vorarbeit von Manfred Fischer aus kurzer Distanz nicht im Tor unter.

Noch einmal wurde es im Strafraum der Rieder so richtig brenzlig. Eggestein brachte eine Freistoßflanke in die Gefahrenzone, der Kopfball von Fischer landete an der Stange (80.). Praktisch im Gegenzug folgte die Entscheidung. Ante Bajic kam nach einem Zweikampf mit Daniel Nnodim zu Fall, den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Kiese Thelin. Das zweite Austria-Tor durch Eggestein (93.) kam für die Gäste zu spät.