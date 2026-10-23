DAS ist das Dialekt-Jugendwort des Jahres

Ausgerechnet ein Kultbegriff mit Klang aus der Vergangenheit feiert jetzt fulminant ein Comeback.

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Das ORf-Jugendformat "checkstdu" hat sich erstmals auf die Suche nach Österreichs Jugendwort des Jahres begeben – allerdings galt nur ein Dialektwort.

Achtung Verwechslungsgefahr!

Das allererste österreichische Dialekt-Jugendwort des Jahres steht fest. Und die Jugend hat entschieden: "Krocha" stürmt die Charts.

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Dabei ist Verwechslungsgefahr gegeben: Denn mit der "Krocha"-Subkultur der frühen 2000er hat das nicht direkt zu tun, obwohl es davon abgeleitet ist. Gemeint ist also nicht Vokuhila und Neonkapperl, sondern die heutige Verwendung des Wortes: Mit der Bedeutung "Cool", "einfach nur großartig".

Dabei hat sich "Krocha" gegen zwei echte Dialekt-Konkurrenten durchgesetzt: "Vulle Hüsn" – wenn die Situation komplett eskaliert – und "Servas Mauna" – der lässigste Spruch, um die Freunde zu grüßen.