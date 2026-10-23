Highlights auf PRIME

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Actionreicher Sci-Fi-Horror: »Apocalypse Z: Neue Welt«

Überleben. Auf dem festländischen Versorgungseinsatz nach dem TSJ-Ausbruch kämpft Roberto neben Horden Infizierter auch mit dem Misstrauen seiner eigenen Einheit.

30.10.

FILM

Drama-Miniserie: Erste Staffel von »Der letzte Tisch«

. © Hersteller

Die koreanischen Spitzenköche Ahn Hyo-seop und Chang Ryul konkurrieren in einem Wettbewerb, der sie von Rivalen zu Freunden macht.