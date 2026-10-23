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Highlights auf PRIME

Fünf Bewaffnete stehen auf einem Fahrzeug, umgeben von Zombies, mit „Apocalipsis Z“-Titel oben.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Actionreicher Sci-Fi-Horror: »Apocalypse Z: Neue Welt«

Überleben. Auf dem festländischen Versorgungseinsatz nach dem TSJ-Ausbruch kämpft Roberto neben Horden Infizierter auch mit dem Misstrauen seiner eigenen Einheit.

30.10.
FILM

Drama-Miniserie: Erste Staffel von »Der letzte Tisch«

Ein junger Koch steht in weißer Uniform an einer modernen Edelstahlküche.
. © Hersteller

Die koreanischen Spitzenköche Ahn Hyo-seop und Chang Ryul konkurrieren in einem Wettbewerb, der sie von Rivalen zu Freunden macht.

25.10.
SERIE

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