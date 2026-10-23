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Duell um die Spitze: FC Bayern zu Gast in Freiburg

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Michael OLISE M jubelt nach seinem Tor zum 1:3 mit LUIS DIAZ M, Lennart KARL M und Harry KANE M Jubel, jubeln, Freude, cheers, Fussball DFB Pokal, 1. Hauptrunde, VfL Osnabrueck - FC Bayern Muenchen 1-4 am 02.09.2026 im Stadion an der Bremer Bruecke Osnabrueck / Deutschland. DFL / DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/ or quasi-video Â *** Michael OLISE M celebrates after scoring his goal to make it 13 with LUIS DIAZ M, Lennart KARL M, and Harry KANE M. Celebration, cheering, joy, cheers, soccer, DFB Cup, 1st round, VfL Osnabrück vs. FC Bayern Munich 14 on September 2, 2026, at the Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück, Germany. DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Â
© IMAGO/Sven Simon
Erste letzte Runde löste Bayern München den SC Freiburg als Tabellenführer ab, nun kommt es direkt zum Duell.
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Den Freiburgern bietet sich im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) gegen die Bayern also direkt die Chance den Platz an der deutschen Sonne zurückzuerobern.

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Nur: Die Bilanz gegen den Liga-Krösus macht alles, nur keinen Mut. Ein einziger Sieg in den letzten 21 Duellen! Auch nur drei Remis stehen zu Buche, die letzten vier gingen allesamt verloren (5:13 Tore).

Die Defensive rund um ÖFB-Ass Philipp Lienhart, immerhin die drittbeste der Liga, ist das Prunkstück. Allerdings wartet nun die beste Offensive Deutschlands.

Zahlreiche Ausfälle bei den Bayern

Allerdings muss Vincent Kompany einige seiner Superstars vorgeben. Joshua Kimmich (Trauerfall), Manuel Neuer, Jamal Musiala und nun auch Luis Diaz (alle verletzt) fallen aus. Der Kolumbianer fehlt wohl sogar über ein Monat.

Wieder ins Team rutscht dafür Michael Olise, der beim 2:2 gegen Arsenal gesperrt war. Wollen die Breisgauer gegen Harry Kane und Co. gewinnen, werden sie den Ballon-d'Or-Anwärter aus dem Spiel nehmen müssen.

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