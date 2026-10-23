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Bayern-Schock: Vincent Kompany mit Notarzt-Heli ins Krankenhaus

Große Sorge um Vincent Kompany.
© IMAGO/HMB-Media
Schock-Nachricht aus München. Wie die BILD berichtet, musste Erfolgs-Trainer Vincent Kompany per Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.
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Weiter große Sorge um Vincent Kompany. Bei der Gala des FC Bayern München konnte der 40-jährige Belgier wegen einer Virusinfektion kaum stehen oder gehen. Nun kommt die nächste Hiobsbotschaft. Vor dem Liga-Kracher gegen Freiburg musste der Coach laut BILD-Informationen mit einem Notarzt-Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

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Dem Bericht zufolge soll die Infektion zu Problemen an altem Narbengewebe geführt haben. Sogar Stiegensteigen wurde für den Belgier zum Problem. Er befand sich bei den Team-Ärzten in Behandlung. Kompany konnte auch das Abschlusstraining gegen Arsenal nicht leiten und überließ seinem Co-Trainer Aaron Danks den Auftritt bei der Pressekonferenz.

Dennoch wollte er auch die Vorbereitung auf den nächsten Liga-Kracher nicht verpassen. Doch nun ist es mehr als fraglich, ob er gegen Freiburg am Sonntag auf der Bank Platz nehmen kann.

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