Bayern-Schock: Vincent Kompany mit Notarzt-Heli ins Krankenhaus

Schock-Nachricht aus München. Wie die BILD berichtet, musste Erfolgs-Trainer Vincent Kompany per Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

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Weiter große Sorge um Vincent Kompany. Bei der Gala des FC Bayern München konnte der 40-jährige Belgier wegen einer Virusinfektion kaum stehen oder gehen. Nun kommt die nächste Hiobsbotschaft. Vor dem Liga-Kracher gegen Freiburg musste der Coach laut BILD-Informationen mit einem Notarzt-Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Dem Bericht zufolge soll die Infektion zu Problemen an altem Narbengewebe geführt haben. Sogar Stiegensteigen wurde für den Belgier zum Problem. Er befand sich bei den Team-Ärzten in Behandlung. Kompany konnte auch das Abschlusstraining gegen Arsenal nicht leiten und überließ seinem Co-Trainer Aaron Danks den Auftritt bei der Pressekonferenz.

Dennoch wollte er auch die Vorbereitung auf den nächsten Liga-Kracher nicht verpassen. Doch nun ist es mehr als fraglich, ob er gegen Freiburg am Sonntag auf der Bank Platz nehmen kann.