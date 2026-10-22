Schlimmer als erwartet: Bayern-Star fällt länger aus

Der FC Bayern musste beim 2:2 im Heimspiel gegen Arsenal nicht nur Punkte abgeben, sondern auch einen ihrer Offensiv-Stars vorgeben.

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Und dabei verletzte sich Luis Diaz nach nur 22 Minuten am Oberschenkel. Nun aber die Hiobsbotschaft: Der Kolumbianer ist schwerer angeschlagen als anfangs angenommen. Der 29-Jährige meinte bei "Sky" nach dem Spiel noch: "Es ist nichts Schlimmes."

Ein MRT ergab einen kleinen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel. Nach Informationen der "Bild" muss Vincent Kompany mindestens einen Monat auf seinen Flügel verzichten.

Nächster Bayern-Ausfall

In dieser Zeit spielen die Bayern unter anderem gegen Borussia Dortmund (31. Oktober) oder drei Tage später gegen Atletico Madrid in der Champions League.

Damit fällt nach Jamal Musiala, der an einem Muskelfaserriss laboriert, noch ein weiterer Offensivspieler.