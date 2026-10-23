Sturm Graz empfängt Ried nach Marseille-Coup

Der SK Sturm Graz will eine überragende Woche vergolden! Nach dem Derby-Kantersieg und dem Europa-League-Triumph empfangen die Grazer die SV Ried zum Jubiläumsduell.

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Ein überragender 6:1-Kantersieg im Derby gegen den GAK und ein hochverdienter 1:0-Erfolg in der Europa League gegen Olympique Marseille: Die Grazer gehen mit enorm viel Selbstvertrauen in das finale Match ihres Heimspiel-Triplepacks am kommenden Sonntag (14:30 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker). "Für uns gilt es ganz klar, in den wenigen Stunden von Donnerstag bis zum Spiel in Kopf und Beinen wieder frisch zu werden und diese bisher so tolle Woche gegen Ried zu krönen", forderte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. Personell drückt die Steirer jedoch eine akute Verletzungsmisere, auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Jürgen Heil ist stark fraglich.

Ried reist mit breiter Brust nach Graz

Rieder Jubelstimmung vor dem Graz-Hit: Die Profis der SV Ried bejubeln gemeinsam auf dem Rasen einen Treffer im grün-schwarzen Dress. Die seit vier Spielen ungeschlagenen Innviertler reisen nach zuletzt drei Siegen in Folge mit großem Selbstvertrauen nach Steiermark zum 100. Pflichtspielduell gegen den SK Sturm Graz. © APA/EXPA/ UWE WINTER

Die SV Ried reist nach drei Siegen in Folge – zuletzt einem 3:2-Erfolg gegen die Wiener Austria – ebenfalls mit gehörigem Rückenwind an. Ried-Trainer Mario Despotovic will den Schwung als gelungene Generalprobe für das anstehende Cup-Achtelfinale beim LASK mitnehmen: "Wir wissen, dass wir gegen einen intensiven Gegner mit viel Qualität über die gesamte Spielzeit als Mannschaft geschlossen auftreten und alles investieren müssen." Das Aufeinandertreffen ist gleichzeitig ein historisches Jubiläum, denn die beiden Klubs bestreiten ihr insgesamt 100. Pflichtspielduell gegeneinander.