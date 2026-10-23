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Brisantes Wiedersehen: WAC-Coach Schmid fordert Ex-Klub Hartberg!

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WAC-Trainer Manfred Schmid gestikuliert im schwarzen Trainingsanzug auf dem Trainingsplatz und erklärt engagiert eine Übung.
© APA/WOLFGANG JANNACH
Spannung pur in der Bundesliga! WAC-Coach Manfred Schmid trifft auf seinen Ex-Klub Hartberg. Nach fünf Niederlagen in Serie brauchen die Kärntner dringend Punkte.
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Manfred Schmid bekommt es in seiner neuen Funktion als WAC-Coach am bevorstehenden Bundesliga-Spieltag (Sonntag, 14:30 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker) auswärts gleich mit seinem bisher letzten Arbeitgeber zu tun. Der Wiener verließ den TSV Hartberg erst nach dem Ende der vergangenen Saison. Trotz der brisanten Konstellation blickt der Trainer ohne Groll auf die Rückkehr in die Steiermark: "Dieses Spiel ist für mich speziell, hat aber nichts mit den Spielern zu tun. Ich bin in Hartberg toll verabschiedet worden und nicht im Bösen gegangen. Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen."

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WAC-Misere erfordert Fingerspitzengefühl

Der frühere Austria-Coach versuchte in der kurzen Zeit seit seinem Amtsantritt vor allem zu ergründen, warum die Wolfsberger mit zuletzt fünf Niederlagen en suite auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt sind. "Man merkt, dass einige verunsichert sind. Ich sehe aber auch, dass einige Unterschiedsspieler da sind", analysierte der WAC-Betreuer. Eine komplett neue Taktik oder eine vollkommen umgewürfelte Startformation wird es bei den Kärntnern vorerst jedoch nicht zu sehen geben. Schmid kündigte an, an einigen Stellschrauben zu drehen, ohne alles über den Haufen zu werfen.

Schopp warnt vor Kärntner Qualität

Markus Schopp, Trainer des TSV Hartberg, ruft im schwarzen Trainingsanzug gestikulierend Anweisungen auf das Spielfeld.
Warnung vor dem WAC-Befreiungsschlag: Hartberg-Trainer Markus Schopp dirigiert sein Team an der Seitenlinie. Der steirische Coach stellt sich am kommenden Bundesliga-Spieltag auf eine umkämpfte Partie gegen den TSV Hartberg ein, will sich vom aktuellen Tabellenstand der Kärntner keinesfalls täuschen lassen und fordert eine Topleistung für den Heimsieg. © APA/MAX SLOVENCIK

Auf der Gegenseite mahnt Hartberg-Trainer Markus Schopp zur absoluten Wachsamkeit und lässt sich vom Absturz der Wolfsberger keineswegs blenden. "Wir wissen, dass wir auf einen Gegner treffen, der in der Tabelle nicht dort steht, wo er eigentlich aufgrund seiner Qualität stehen müsste. Wir lassen uns nicht täuschen und wissen, dass wir ein richtig gutes Spiel abliefern müssen", warnte der Steirer vor dem Duell. Hartberg strebt gegen das Tabellenschlusslicht wichtige Punkte für das gesicherte Mittelfeld an.

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