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Sonntag gegen Türkei

Österreichs Football-Team kämpft um Chance auf Heim-EM

Dominik Lehmann
von
Schicksalsspiel für unser Nationalteam.
© GEPA pictures/ Julio Arellano
Österreichs Football-Nationalteam kämpft in der EM-Gruppenphase am Sonntag (ab 13.00 Uhr) in Wien um den Aufstieg in das Halbfinale.
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Showdown im Wiener Sportclub-Stadion für unsere Football-Asse. Das Nationalteam von Head Coach Stefan Pokorny empfängt am Sonntag (13.00 Uhr) in Hernals die Türkei zum Showdown. Beide Teams konnten im bisherigen Gruppenspiel Belgien klar bezwingen.

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Während Österreich unter Vikings-Quarterback Nico Hrouda 75:0 gewann, setzten sich die Türken im Heimspiel ebenfalls eindeutig mit 60:9 durch. Am Sonntag steht dabei mehr als nur der Sieg auf dem Spiel. Eines ist klar: Der Sieger steht im EM-Halbfinale und damit die Chance auf den dritten Europameister-Titel in Folge.

Im Vergleich zum Heimspiel gegen Belgien Anfang Oktober sind für das Vorbereitungs-Camp vor dem Heimspiel gegen die Türkei elf neue Spieler im Kader. "Unser klares Ziel ist es, mit einem Sieg über die Türkei ins EM-Halbfinale einzuziehen", meint Pokorny, der in der Hauptstadt auf volles Haus hofft (Tickets sind noch erhältlich).

Möglicher Halbfinalgegner steht fest

Bereits fix im Halbfinale ist die Schweiz, weitere mögliche Gegner wären die Sieger aus dem letzten Finalgegner Finnland gegen Großbritannien und Italien gegen Ungarn. Im Anschluss an das anstehende Wochenende setzen sich die Vertreter der vier Halbfinal-Verbände mit dem internationalen Football-Verband IFAF zusammen, um die Titel-Entscheidungen auszudiskutieren.

Head-Coach Stefan Pokorny schwört unser Team auf den Showdown ein.
Head-Coach Stefan Pokorny schwört unser Team auf den Showdown ein. © GEPA pictures

Es könnte, wie 2025, ein Finale Four im Oktober in einem Land geben, dazu müsste man sich allerdings auf einen Austragungsort einigen. Wenn das nicht geschieht, würden die beiden Halbfinal-Partien bereits im August mit Heimrecht für die besser gesetzten Nationen ausgetragen werden, ehe im Oktober dann das große Finale ebenfalls mit Heimrecht für eine Nation ausgetragen wird.

Ein Finale Four wäre innerhalb der Verbände die gewünschte Lösung, da man sich dann nicht mit den großen europäischen Ligen AFLE und EFA in die Quere kommt und bei den Spielern aus dem Vollen schöpfen könnte. Auch Österreich wäre oe24-Informationen zufolge der Austragung einer Heim-EM - insgesamt der vierten - nicht abgeneigt.

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