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75:0-Sieg

EM-Auftakt: Hrouda-Show bei Pokorny-Premiere

Dominik Lehmann
von
Zwei österreichische Footballspieler feiern auf dem Spielfeld.
© AFBÖ/Stefan Müller
Österreichs American-Football-Nationalteam ist mit einer Machtdemonstration in den neuen EM-Zyklus gestartet. Der amtierende Europameister fegte Belgien mit 75:0 vom Feld.
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Vor 1.370 Zusehern im American-Football-Zentrum Salzburg passte am EM-Auftakt und dem ersten Länderspiel unter Teamchef Stefan Pokorny mit 24 Debütanten alles zusammen. Der amtierende Europameister startete eindrucksvoll und verwertete direkt die ersten beiden Angriffsserien zu Touchdowns. Starting-Quarterback Nico Hrouda bediente seine Wide Receiver Jonas Dachs-Wiesinger und Michael Schachermayr zu zwei Touchdowns zur frühen 14:0-Führung. Belgien fand gegen die kompakte rot-weiß-rote Defensive zu keinem Zeitpunkt Mittel.

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Das neu formierte Team zeigte trotz der personellen Neuerungen von der ersten Minute an ein präzises Passspiel und enorme Physis an den Linien. Auch die Special Teams rund um Kicker Philipp Klar agierten fehlerfrei und ließen den Gästen keinerlei Raum für Befreiungsschläge.

Im zweiten Viertel schraubte die Mannschaft von Neo-Head-Coach Pokorny das Tempo weiter in die Höhe. Mit weiteren Touchdowns von Nico Hrouda und einem Pick-Six von Nico Huszar ging es mit 41:0 in die Halbzeit.

Pokorny wechselt durch

Nachdem U19-Running-Back Dean Opara das Punktespektakel fortsetzte und unser Nationalteam bereits 54:0 in Führung lag, rotierte der neue Cheftrainer durch. Er gab auch Giants-Meister-Spielmacher Bastian Steinmair Spielzeit, der aber selbst wenig Gnade mit den überforderten Belgiern hatte.

Am Ende feierte man mit den Fans vor Ort eine 75:0-Gala. Am nächsten Sonntag wartet bei der Mission Titelverteidigung der nächste Härtetest. Im Wiener Sportclub-Stadion (Tickets hier erhältlich) kommt es zum Duell mit der Türkei.

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