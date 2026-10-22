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Riesen-Wettskandal

Beben im Basketball! 922.000 Euro bei Schiedsrichter gefunden

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Die Schiedsrichterin Vasiliki Tsaroucha steht in ihrem dunkelgrau-blauen Trikot auf dem Basketballfeld und blickt mit ernster Miene zur Seite.
© APA/AFP/Eurokinissi Sports/LATO
Griechenlands Basketball wird von einem beispiellosen Manipulationsskandal erschüttert. Nach Hausdurchsuchungen wurden fast eine Million Euro Bargeld sichergestellt und Spitzenfunktionäre verhaftet.
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Der griechische Basketball steht vor den Trümmern eines gigantischen Wettskandals. Die Staatsanwaltschaft in Athen griff nach monatelangen Ermittlungen hart durch und nahm Vangelis Liolios, den Präsidenten des griechischen Basketballverbandes, sowie die bekannte EuroLeague-Schiedsrichterin Vasiliki Tsaroucha und vier weitere verdächtige Personen fest. Den Beschuldigten werden gewerbsmäßige Spielmanipulation und Bestechung vorgeworfen. Bei Razzien in den Häusern von zwei unparteiischen Referees machten die Ermittler einen unfassbaren Fund: Insgesamt 922.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt – allein 820.000 Euro stammten aus dem Anwesen eines einzigen Schiedsrichters. Zudem beschlagnahmte die Polizei 14 Mobiltelefone, Laptops, Datenträger und schriftliche Aufzeichnungen.

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Kronzeugen packen aus und belasten Funktionäre

Der Durchbruch in den Ermittlungen gelang der Sportstaatsanwaltschaft durch zwei Kronzeugen aus dem Schiedsrichterkreis, die im Gegenzug für ein Schutzprogramm umfassende Geständnisse ablegten. Insgesamt rund 50 Partien aus den Jahren 2016 bis 2026 stehen unter begründetem Manipulationsverdacht, darunter Meisterschaftsspiele der ersten Liga sowie ein Nachwuchs-Finale. Der Topklub Panathinaikos Athen kündigte umgehend juristische Schritte an und erklärte in einer scharfen Stellungnahme, man werde mit allen Mitteln gegen das verrottete System kämpfen, das dem Verein Titel gestohlen habe.

Ex-Trainer Ataman und Nunn fordern Aufklärung

Basketball-Profi Kendrick Nunn von Panathinaikos Athen blickt im grünen Trainingsanzug ernst zur Seite.
Wut nach dem Wettskandal: Panathinaikos-Star Kendrick Nunn fordert nach den schockierenden Enthüllungen in Griechenland seine Titel zurück. Bei Razzien in den Häusern von zwei Schiedsrichtern wurden 922.000 Euro Bargeld sichergestellt, Verbandspräsident Vangelis Liolios und EuroLeague-Referees wurden festgenommen. © EPA

Auch bei den Stars sitzt der Frust tief. Panathinaikos-Legende Kendrick Nunn forderte öffentlich: "Ich will meine gestohlenen Pokale zurück!" Die Vorwürfe werfen zudem ein neues Licht auf die jahrelange Kritik von Ex-Coach Ergin Ataman, der sich bei Derbys gegen Olympiakos Piraeus regelmäßig über bemerkenswerte Freiwurf-Bilanzen und unverständliche Schiedsrichterentscheidungen beschwert hatte. Die Ermittlungen der griechischen Justiz stehen erst am Anfang, dem Verband drohen nun auch empfindliche Sanktionen seitens des Weltverbandes FIBA und der EuroLeague.

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