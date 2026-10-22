Spätes Gegentor
2:2! Salzburg verspielt Sieg bei Celje in letzter Minute
Nach der 0:4-Pleite gegen den AC Milan wollten die Bullen Reaktion zeigen. Das Team von Cheftrainer Danny Röhl dominierte beim slowenischen Vertreter NK Celje, mussten sich aber mit einem 2:2 begnügen.
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Bereits nach neun Minuten (9.) erwischten die Salzburger einen Start nach Maß: Nach starker Vorarbeit des auffälligen Damir Redzic traf der Japaner Sota Kitano flach zum 1:0. In der Folge verpasste es die Röhl-Elf jedoch nachzulegen, als Haris Tabakovic aus bester Position (24.) vergab und Celjes Veton Tusha mit einem Stangenschuss (27.) nur knapp den Ausgleich verpasste..
Traum-Joker Lindström schlägt nach 22 Sekunden zu
Direkt nach dem Seitenwechsel bewies Trainer Röhl ein goldenes Händchen mit seinen Einwechslungen. Gerade einmal 22 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, ehe der frisch eingewechselte Jesper Lindström nach einem weiteren Traum-Steckpass von Redzic eiskalt zum 2:0 (46.) vollendete. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten im Gegenzug durch Blaz Kramer (50.) auf 1:2. In der Schlussphase drückte Celje vehement auf den Ausgleich, doch Salzburgs Schlussmann Christian Zawieschitzky versuchte den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten – bis "Joker" Kucys in der 90. Minute zum 2:2 einschoss,..
Salzburg bleibt ungeschlagen in Verfolgerrolle
Mit dem Auswärts-Punkt bleiben die Salzburger aber im Rennen um einen Platz unter den begehrten Top 24.
Das nächste Liga-Pflichtspiel der Salzburger steigt am kommenden Sonntag in der heimischen Bundesliga.
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