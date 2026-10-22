Hammer in Madrid! Arda Güler unterschreibt neuen Mega-Vertrag

Real Madrid bindet Supertalent Arda Güler langfristig. Nach überragenden Leistungen in den letzten Wochen unterschrieb der 21-Jährige einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag bei den Königlichen.

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Real Madrid stellt die Weichen für die Zukunft und bindet Arda Güler langfristig an den Klub. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, sind alle Verträge für eine Verlängerung um weitere fünf Jahre bis zum Sommer 2031 vollständig unterzeichnet und versiegelt. Demnach basieren die nun unterschriebenen Dokumente auf einer mündlichen Grundsatzvereinbarung, die beide Parteien bereits im vergangenen September erzielt hatten. Mit diesem Schritt macht der Champions-League-Sieger deutlich, dass der türkische Nationalspieler als einer der zentralen Eckpfeiler in der langfristigen Kaderplanung der Königlichen eingeplant ist.

Güler glänzt in der Champions League

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Der Vollzug kommt keineswegs überraschend, denn Güler befindet sich aktuell in der Form seines Lebens. Erst am 3. Spieltag der UEFA Champions League unterstrich der Mittelfeldstar seine Klasse, als er beim klaren 4-1-Heimsieg von Real Madrid gegen RB Leipzig einen Treffer beisteuerte und über 90 Minuten als Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Spanier agierte. Die offizielle Bestätigung und Verkündung der Vertragsverlängerung durch den Verein soll laut spanischen Medienberichten nach Abschluss aller formalen Prozeduren bereits in den kommenden Stunden erfolgen.