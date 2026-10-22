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Nach Sporting-Sieg

LASK-Kicker im Königsklassen Team der Woche

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ABD0154_20261014 - LINZ - ÖSTERREICH: Startelf LASK, Tormann Lukas Jungwirth (LASK), Kasper Jörgensen (LASK), Xavier Mbuyamba (LASK), Joao Victor Tornich (LASK), Andres Andrade (LASK), Yvan Dibango (LASK), Krystof Danek (LASK), Melayro Bogarde (LASK), Alessandro Schöpf (LASK), Christoph Lang (LASK), Samuel Adeniran (LASK) während der UEFA-Champions-League Ligaphase, 2. Runde, Begegnung zwischen LASK und FC Liverpool am Mittwoch, 14. Oktoberi 2026, in Linz. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
LASK-Verteidiger Xavier Mbuyamba ist ins Team der Woche der Champions-League nominiert worden.
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Der Niederländer habe mit 17 Zweikämpfen, sechs Tacklings und fünf klärenden Aktionen überzeugt, schrieb die UEFA am Donnerstag.

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Die Linzer hatten sich bei Sporting Lissabon 3:2 durchgesetzt. Mbuyamba befindet sich in illustrer Gesellschaft.

Im Angriff wurden Harry Kane und Kylian Mbappe gewählt, im Mittelfeld u.a. Declan Rice und Scott McTominay.

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