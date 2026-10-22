LASK-Kicker im Königsklassen Team der Woche

LASK-Verteidiger Xavier Mbuyamba ist ins Team der Woche der Champions-League nominiert worden.

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Der Niederländer habe mit 17 Zweikämpfen, sechs Tacklings und fünf klärenden Aktionen überzeugt, schrieb die UEFA am Donnerstag.

Die Linzer hatten sich bei Sporting Lissabon 3:2 durchgesetzt. Mbuyamba befindet sich in illustrer Gesellschaft.

Im Angriff wurden Harry Kane und Kylian Mbappe gewählt, im Mittelfeld u.a. Declan Rice und Scott McTominay.