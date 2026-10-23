Duell um Top 6
Scheiblehner fordert Reaktion: GAK will ersten WSG-Heimsieg verhindern
Das Kräftemessen zwischen den sechstplatzierten Wattenern und den an der achten Stelle rangierenden Grazer Athletiksport Klubs am kommenden Samstag (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker) könnte Aufschluss darüber geben, wohin der Weg der beiden Teams in dieser Saison führt. "Wir haben es selbst in der Hand, die Hinrunde unter den Top sechs abzuschließen", erklärte GAK-Coach Gerald Scheiblehner selbstbewusst. Das Team der Steirer hat die herbe 1:6-Derby-Ohrfeige gegen Sturm Graz mittlerweile verdaut, reist jedoch mit gebührendem Respekt nach Tirol. Scheiblehner betont: "Das ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, bei der die Handschrift des Trainers klar erkennbar ist."
Auch interessant
Semlic fordert volle Intensität
WSG-Coach Philipp Semlic gab das Lob im Vorfeld umgehend an die Steirer zurück. "Ich sehe den GAK als sehr, sehr gut. Dieses Spiel wird für uns in Sachen Intensität und wie sehr wir dagegenhalten können ein echter Gradmesser", meinte der Steirer. Die Wattener brennen darauf, ihre Bilanz im eigenen Stadion aufzupolieren, denn die WSG wartet in dieser Spielzeit noch auf den allerersten Heimsieg.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden