Scheiblehner fordert Reaktion: GAK will ersten WSG-Heimsieg verhindern

Richtungsweisendes Duell in der Bundesliga! Die WSG Tirol empfängt den GAK. Der Sieger des Mittelfeld-Hits darf sich weiter Richtung Meistergruppe orientieren.

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Das Kräftemessen zwischen den sechstplatzierten Wattenern und den an der achten Stelle rangierenden Grazer Athletiksport Klubs am kommenden Samstag (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker) könnte Aufschluss darüber geben, wohin der Weg der beiden Teams in dieser Saison führt. "Wir haben es selbst in der Hand, die Hinrunde unter den Top sechs abzuschließen", erklärte GAK-Coach Gerald Scheiblehner selbstbewusst. Das Team der Steirer hat die herbe 1:6-Derby-Ohrfeige gegen Sturm Graz mittlerweile verdaut, reist jedoch mit gebührendem Respekt nach Tirol. Scheiblehner betont: "Das ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, bei der die Handschrift des Trainers klar erkennbar ist."

Semlic fordert volle Intensität

Fokus auf den ersten Heimsieg: WSG-Tirol-Trainer Philipp Semlic klatscht an der Seitenlinie Applaus. Der steirische Coach erwartet im Duell um die Top-6-Plätze gegen den GAK eine umkämpfte Bundesliga-Partie, bezeichnet die Grazer als echten Gradmesser in Sachen Intensität und will mit den Wattenern endlich den ersten Dreier im eigenen Stadion einfahren. © APA/WOLFGANG JANNACH

WSG-Coach Philipp Semlic gab das Lob im Vorfeld umgehend an die Steirer zurück. "Ich sehe den GAK als sehr, sehr gut. Dieses Spiel wird für uns in Sachen Intensität und wie sehr wir dagegenhalten können ein echter Gradmesser", meinte der Steirer. Die Wattener brennen darauf, ihre Bilanz im eigenen Stadion aufzupolieren, denn die WSG wartet in dieser Spielzeit noch auf den allerersten Heimsieg.