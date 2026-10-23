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Machtdemonstration

Sturm-Frauen nicht zu stoppen! 5:0-Gala gegen LASK in 30 Minuten

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Fußballspielerinnen von Sturm Graz im schwarzen Trikot bejubeln gemeinsam mit erhobenen Händen ein Tor auf dem Spielfeld.
© Facebook/SturmTifo
Titelansage der Sturm-Frauen! Die Steirerinnen überrollten den LASK in der 11. Runde der Bundesliga im Eiltempo mit 5:0. Sturm Graz baut damit die Tabellenführung vorerst aus.
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Machtdemonstration im Murstadt-Lager: Die Frauen von Sturm Graz haben die 11. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga mit einer eindrucksvollen Galavorstellung eröffnet. Gegen die Gäste vom LASK gaben die Steirerinnen von der ersten Sekunde an den Ton an und feierten am Ende einen ungefährdeten 5:0-Kantersieg. Das Kuriosum an dieser Partie: Bereits nach exakt 30 Spielminuten war der Endstand fixiert, ehe die Grazerinnen im weiteren Verlauf ein paar Gänge zurückschalteten und das Ergebnis souverän verwalteten.

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Mit diesem Dreier baut Sturm die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga vorerst auf vier Zähler aus. Die engsten Verfolger Austria Wien und SKN St. Pölten liegen aktuell zwar zurück, haben allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert. Der Titelverteidiger aus Wien trifft am Samstag im Spitzenspiel auf Altach, während die St. Pöltnerinnen Rapid empfangen. Für Sturm-Sportchef Michael Parensen ist der starke Saisonauftakt jedenfalls kein Zufall: "In diesem Jahr sind wir noch ein bisschen näher dran, sodass ich glaube, dass wir bis zum Ende ein Wörtchen um die ersten beiden Plätze mitreden können", betonte der Funktionär im ORF-Interview.

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