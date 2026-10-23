Rapid will auch über Lustenau hinwegfegen

Wer soll den SK Rapid aktuell aufhalten?

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Als nächstes probieren wird es Austria Lustenau am Samstagabend. Mit fünf überzeugenden Siegen am Stück gibt es in Fußball-Österreich wohl kaum schwerere Aufgaben aktuell, doch die Vorarlberger blicken auf eine gute Bilanz.

Offensives Feuerwerk & felsenfeste Abwehr

In besagten fünf Partien erzielte das Team von Johannes Hoff Thorup nur einmal weniger als drei Tore und das war beim Meister LASK. Vier dieser Partien waren in der Bundesliga, nur gegen Hartberg musste Torhüter Niklas Hedl einmal hinter sich greifen.

Die letzten sechs Heimspiele gingen allesamt siegreich aus: Erstmals im Allianz-Stadion. Von der anfänglichen Schwäche, nach Führungen zu sehr auf sterilen Ballbesitz zu setzen und sich dann Gegentore zu fangen, ist aktuell nichts mehr zu sehen. "Wir haben einen guten Flow, wir spielen zuhause, es ist klar für alle, was sie am Spielfeld zu tun haben", ließ der Rapid-Coach keinen Zweifel zu.

Lustenau erzwang drei Remis gegen Rapid

Obendrein feuert die Offensive aus allen Rohren: Ercan Kara (8), Petter Nosa Dahl (7), Tonni Adamsen, Nikolaus Wurmbrand (beide 6) und Moulaye Haidara erzielten wettbewerbsübergreifend alle fünf oder mehr Tore. Besonders dieser Umstand dürfte Lustenau Angst bereiten, immerhin kassierten sie gegen LASK (0:4) und Hartberg (3:4) jeweils vier Treffer.

Leihgabe Dominik Weixelbraun (l.) will gegen seinen Stammklub überzeugen © APA/ERWIN SCHERIAU

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Markus Mader und sein Team dürfte immerhin die Bilanz sein, immerhin endeten drei der letzten vier Duelle Unentschieden – allerdings sind diese mindestens zwei Jahre her.