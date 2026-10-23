oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Wieder in den USA

FIFA führt schon wieder neuen Wettbewerb ein

Andreas Staggl
von
Ein Mann im Anzug spricht bei einem FIFA-Kongress an einem Podium mit FIFA-Logo.
© APA/AFP/MANAN VATSYAYANA
Die erste Ausgabe steigt im Jänner 2028 in den USA.
OE24 auf Google bevorzugen

Die offiziell erste Club-Weltmeisterschaft der Fußballerinnen findet vom 5. bis 30. Jänner 2028 in den USA statt. Teilnehmen werden 19 Teams aus allen sechs Kontinentalverbänden, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Um sich für die Club-WM zu qualifizieren, ist das Abschneiden im höchsten kontinentalen Bewerb in den vorherigen vier Jahren entscheidend. Für europäische Clubs sind somit die Leistungen in der Champions League ausschlaggebend.

Auch interessant

Top-Kandidat: Trainer-Knall um Julian Nagelsmann

Hammer in Madrid! Arda Güler unterschreibt neuen Mega-Vertrag

Ilzer-Elf zaubert: Hoffenheim watscht Lyon mit 3:0 ab!

Automatisch gesetzt sind die Königsklassen-Gewinnerteams der Jahre 2024 bis 2027, aus Europa also Arsenal (2025) und Barcelona (2024, 2026). Insgesamt vergibt die FIFA sechs Plätze an Clubs aus Europa. Wie Arsenal und Barca sind Gotham FC (USA), Club America Femenil (Mexiko), Naegohyang Women's FC (Nordkorea), SC Corinthians aus Sao Paulo (Brasilien) und Wuhan Jiangda WFC (China) bereits für die Club-WM qualifiziert.

Unabhängig von der Club-WM wird im kommenden Jänner erneut der FIFA-Meisterpokal der Frauen vergeben. Um den Titel spielen die sechs amtierenden Kontinentalmeister, Favorit ist Barcelona. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 31. Jänner in Miami statt. Bei der Premiere in diesem Jahr hatte Arsenal triumphiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Top-Kandidat: Trainer-Knall um Julian Nagelsmann

LASK-Kicker im Königsklassen Team der Woche

1:0! Starke Grazer schlagen Marseille verdient

Punkte für Smartphone-Aus: BVB startet neuen "FanModus"!

Schlimmer als erwartet: Bayern-Star fällt länger aus

Nach Final-Pleite: Argentinien-Coach Scaloni trifft Entscheidung

Hammer in Madrid! Arda Güler unterschreibt neuen Mega-Vertrag

Ilzer-Elf zaubert: Hoffenheim watscht Lyon mit 3:0 ab!

FIFA führt schon wieder neuen Wettbewerb ein

2:2! Salzburg verspielt last Minute Sieg in Slowenien