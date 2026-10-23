FIFA führt schon wieder neuen Wettbewerb ein

Die erste Ausgabe steigt im Jänner 2028 in den USA.

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Die offiziell erste Club-Weltmeisterschaft der Fußballerinnen findet vom 5. bis 30. Jänner 2028 in den USA statt. Teilnehmen werden 19 Teams aus allen sechs Kontinentalverbänden, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Um sich für die Club-WM zu qualifizieren, ist das Abschneiden im höchsten kontinentalen Bewerb in den vorherigen vier Jahren entscheidend. Für europäische Clubs sind somit die Leistungen in der Champions League ausschlaggebend.

Automatisch gesetzt sind die Königsklassen-Gewinnerteams der Jahre 2024 bis 2027, aus Europa also Arsenal (2025) und Barcelona (2024, 2026). Insgesamt vergibt die FIFA sechs Plätze an Clubs aus Europa. Wie Arsenal und Barca sind Gotham FC (USA), Club America Femenil (Mexiko), Naegohyang Women's FC (Nordkorea), SC Corinthians aus Sao Paulo (Brasilien) und Wuhan Jiangda WFC (China) bereits für die Club-WM qualifiziert.

Unabhängig von der Club-WM wird im kommenden Jänner erneut der FIFA-Meisterpokal der Frauen vergeben. Um den Titel spielen die sechs amtierenden Kontinentalmeister, Favorit ist Barcelona. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am 31. Jänner in Miami statt. Bei der Premiere in diesem Jahr hatte Arsenal triumphiert.