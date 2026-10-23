Top-Kandidat: Trainer-Knall um Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann könnte nach seinem Abschied von der deutschen Nationalmannschaft schon bald vor einer neuen Herausforderung stehen.

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Der 39-Jährige wird als möglicher Trainer von Manchester United gehandelt. Der englische Traditionsklub steckt in einer sportlichen Krise, weshalb die Diskussion über einen möglichen Wechsel auf der Trainerbank an Fahrt gewinnt.

Nach Informationen des britischen Senders talkSPORT soll Nagelsmann auf der Kandidatenliste der Vereinsführung ganz oben stehen. Für United wäre der frühere Bayern- und Leipzig-Coach vor allem deshalb interessant, weil er derzeit ohne Verein ist und somit grundsätzlich sofort zur Verfügung stehen könnte. Eine konkrete Einigung oder fortgeschrittene Verhandlungen sind damit allerdings nicht bestätigt.

© Getty Images

United in der Krise

Auslöser der Spekulationen ist die jüngste sportliche Talfahrt. Das deutliche 1:4 gegen Como verschärfte die Kritik an Michael Carrick. Manchester United blieb damit bereits sieben Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Auch in der Premier League läuft es nicht nach Wunsch: Nach sieben Spieltagen standen für den englischen Rekordmeister lediglich sieben Punkte und Rang 13 zu Buche. Carrick steht damit zunehmend unter Druck.

Michael Carrick steht vor dem Aus © Getty Images

Nagelsmann ist in England kein unbekannter Name. Bereits im Frühjahr war er als möglicher Kandidat im Gespräch. Damals blieb es jedoch bei Spekulationen, weil er noch als Bundestrainer tätig war und Carrick zunächst als Interimslösung überzeugte. Im Mai erhielt der Engländer schließlich einen festen Vertrag.

Für Nagelsmann wäre ein Wechsel auf die Insel ein weiterer bedeutender Karriereschritt. Nach Stationen bei Hoffenheim, RB Leipzig und Bayern München übernahm er 2023 die deutsche Nationalmannschaft. Seine Amtszeit endete nach dem enttäuschenden Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 gegen Paraguay in der Runde der letzten 32.

Viele Kandidaten

Neben Nagelsmann werden weitere prominente Namen gehandelt. Dazu zählen Fabian Hürzeler von Brighton, der vereinslose Antonio Conte sowie Eddie Howe, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna und Simone Inzaghi. Die große Auswahl zeigt, dass Manchester United mehrere Möglichkeiten prüft.

Allerdings wäre auch Nagelsmann keine Garantie für eine schnelle Wende. Der Klub kämpft nicht nur mit sportlichen Problemen, sondern auch mit Unruhe im Umfeld und Kritik an der Transferpolitik.