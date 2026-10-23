Star-Keeper entgeht Katastrophe nur knapp

Schrecksekunde für Andre Onana: Der an Trabzonspor ausgeliehene Torhüter von Manchester United war nach einem Europacup-Einsatz in eine schwere Massenkarambolage verwickelt. Der kamerunische Teamtorwart und seine Familie blieben nach ersten Untersuchungen weitgehend unversehrt.

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Großer Schock für Manchester-United-Schlussmann Andre Onana kurz nach dem Schlusspfiff auf internationaler Bühne. Am Donnerstagabend stand der Torhüter für seinen aktuellen Leihklub Trabzonspor in der UEFA Conference League auf dem Rasen und feierte einen souveränen 2:0-Erfolg gegen den schottischen Vertreter Hearts. Doch die Freude über den Zu-Null-Sieg währte nur kurz, da sich auf der Heimreise dramatische Szenen abspielten.

Gemeinsam mit seiner Familie war der Keeper auf der Yomra-Straße unweit des Schwarzmeer-Badeorts Trabzon unterwegs, als sein Wagen in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Ein nachfolgendes Fahrzeug raste nach offiziellen Angaben mit hoher Geschwindigkeit von hinten in Onanas silberne Luxuslimousine. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde sein Auto direkt in das Heck des davor fahrenden Wagens geschoben.

Rettungskräfte eilen zum Unfallort an der Schwarzmeerküste

Unmittelbar nach dem heftigen Zusammenstoß eilten zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte an die Unfallstelle auf der Küstenstraße. Trümmerteile lagen über den gesamten Asphalt verstreut, während am Fahrzeug des Fußballprofis schwere Schäden am vorderen Kotflügel sichtbar waren. Onana wurde umgehend zur genauen medizinischen Untersuchung und Begutachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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Dort folgte rasch die erlösende Nachricht für alle Beteiligten: Die Ärzte konnten Entwarnung geben und entließen den Schlussmann nach eingehenden Kontrollen noch am selben Abend. Die wichtigsten Fakten zum Unfallhergang und den Folgen:

Kollision ereignete sich auf der Yomra-Straße nahe dem Badeort Trabzon

Ein fremdes Fahrzeug raste mit hohem Tempo ungebremst ins Heck von Onanas Wagen

Kettenreaktion drückte den silbernen Wagen in das vordere Fahrzeug

Sichtbare Zerstörungen am Frontbereich des Wagens und verstreute Trümmer

Entwarnung im Spital nach vorsorglichen medizinischen Checks

Erleichterung bei Trabzonspor nach Entlassung aus dem Spital

Die Vereinsführung des türkischen Süper-Lig-Klubs reagierte unmittelbar nach dem Zwischenfall mit großer Erleichterung. Vereinspräsident Ertugrul Dogan wandte sich direkt an die versammelten Medienvertreter vor Ort, um die Gemüter der besorgten Anhänger zu beruhigen.

"Andre Onana war heute Abend in einen Verkehrsunfall verwickelt. Es gibt keine gesundheitlichen Probleme bei ihm, und wir wünschen ihm eine rasche und vollständige Genesung", stellte der Klubchef klar. Der Torhüter, der in 53 Länderspielen für Kamerun auflief, erfreut sich bei den türkischen Fans enormer Beliebtheit und hielt in vier seiner letzten fünf Pflichtspiele seinen Kasten sauber.

Karrierestationen zwischen Manchester United und Trabzonspor

Der Schlussmann blickt auf bewegte Jahre im europäischen Spitzenfußball zurück. Manchester United überwies im Sommer 2023 eine stolze Ablösesumme von 43,8 Millionen Pfund an Inter Mailand, um sich die Dienste des Schlussmanns zu sichern. Im Trikot der "Red Devils" absolvierte er insgesamt 102 Pflichtspiele und stemmte im Jahr 2024 den traditionsreichen FA Cup in die Höhe.

Im Jahr 2025 folgte schließlich die Leihe in die Türkei, wo er mit Trabzonspor prompt den prestigeträchtigen türkischen Pokal gewann. Im Juli einigten sich die Verantwortlichen auf eine Verlängerung des Leihgeschäfts um ein weiteres Jahr. Trotz des bis 2028 laufenden Vertrags in Manchester haben seine starken Leistungen in der Süper Lig längst das Interesse des amtierenden türkischen Meisters Galatasaray geweckt.