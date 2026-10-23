Roma-Match im Visier: Alaba kämpft um schnelles Serie-A-Comeback

Sorge um ÖFB-Kapitän David Alaba! Eine Wadenverletzung bremst den 34-Jährigen bei Udinese Calcio aus. Auch das ersehnte Nationalteam-Comeback im November steht plötzlich auf der Kippe.

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Schon wieder Zwangspause für David Alaba! Das Startelf-Debüt des 34-jährigen ÖFB-Kapitäns für Udinese Calcio nahm am vergangenen Spieltag ein bitteres Ende. Bei der krachenden 0:3-Heimniederlage gegen Lecce musste der Abwehrstar bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Vereinsangaben zufolge leidet Alaba an muskulären Beschwerden in der rechten Wade und hat bereits mit der Rehabilitation begonnen. Der Routinier gibt sich auf Instagram dennoch gewohnt kämpferisch: "Bin bald zurück. Wir werden das drehen".

Comeback gegen die Roma im Visier

Für die geplante Rückkehr des Verteidigers gibt es in Italien bereits einen konkreten Zieltermin. Wie der "Messaggero Veneto" berichtet, peilt der Wiener das Heimspiel gegen die AS Roma am 31. Oktober an. Bei den anstehenden Partien gegen den AC Milan am kommenden Sonntag (20:45 Uhr/live OE24-Liveticker) sowie unter der Woche gegen Parma wird Alaba definitiv fehlen. Sollten die medizinischen Tests in der kommenden Woche negativ ausfallen, könnte sich die Pause sogar bis nach den November-Länderspielen verlängern.

ÖFB-Teamchef Rangnick muss Italien-Trip absagen

Sorge um das ÖFB-Duo: Teamchef Ralf Rangnick und sein Kapitän David Alaba gemeinsam auf dem Podium. Nach der erneuten Wadenverletzung des 34-jährigen Verteidigers bei Udinese Calcio musste Rangnick seinen geplanten Beobachtungs-Trip nach Italien absagen. Durch die verpassten Partien gegen Milan und Parma gerät auch Alabas geplantes Nationalteam-Comeback für die Länderspiele im November ins Wackeln. © APA/MAX SLOVENCIK

Die neuerliche Verletzung durchkreuzt auch die Pläne von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche wollte seinen Spielführer am Sonntag beim Kracher gegen den AC Milan eigentlich persönlich im Stadion beobachten. Rangnick hatte zuletzt eine Rückkehr Alabas ins Nationalteam für die Länderspiele im November in Aussicht gestellt, diese ist wegen der fehlenden Spielpraxis nun aber stark gefährdet. Bei Udinese ist die Stimmung ohnehin angespannt: Trainer Kosta Runjaic steht nach fünf Serie-A-Niederlagen in Folge mächtig unter Druck.

Rossoneri suchen Wiedergutmachung in Udine

Der AC Milan reist nach einer bitteren 0:3-Niederlage unter der Woche in der Europa League gegen Bournemouth angeschlagen nach Udine. Trainer Ruben Amorim muss das Team nach dem Platzverweis von Keeper Mike Maignan in England wieder aufrichten. In der Liga sind die Mailänder mit 15 Punkten aus sieben Spielen allerdings noch ungeschlagen. Für Udinese wird die Aufgabe ohne Alaba extrem schwer, zumal die Friulani mit einer Tordifferenz von -8 die schwächste zweite Halbzeit der gesamten Liga aufweisen.