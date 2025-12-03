Skisprung-Star droht jetzt Weltcup- UND Olympia-Aus

Diese Skisprung-Legende aus der Schweiz, steht in dieser Saison unter erheblichem Druck.

Der 44-jährige Doppel-Olympiasieger (2002 und 2010) muss in den kommenden Weltcup-Bewerben deutlich besser abschneiden, um seine Chancen auf eine neue Olympiateilnahme zu wahren. Das aktuelle Ergebnis des Routinier ist besorgniserregend, und ihm wird nun von den Verantwortlichen ein harter Kurs vorgegeben.

Der Druck wächst:

Kritik vom Trainer: Martin Künzle, der Coach der Schweizer Skispringer, äußerte scharfe Kritik an Ammann. Künzle sagte gegenüber dem Schweizer „Blick“, dass Ammann mehr liefern müsse. „Es war zu wenig. Wenn ich die Sprünge mit denen im Sommer vergleiche, hat er noch viel Steigerungspotenzial.“ Das Resultat am Samstag in Ruka, wo Ammann als 28. erstmals Weltcup-Punkte holte, sei ein wenig glücklich zustande gekommen: „Der Wind spielte verrückt. Einige Athleten sind regelrecht abgestürzt.“ Laut Künzle könne man den Wettkampf deshalb nicht mit den anderen vergleichen.

Rückkehr von Killian Peier: In den kommenden Bewerben könnte Killian Peier wieder Teil des Teams werden.

Droht das Aus für Ammann?

Der Druck auf Ammann wächst, insbesondere vor den kommenden Springen in Wisla, da die Konkurrenten immer stärker werden. Der Weltcup und möglicherweise sogar die Olympia-Teilnahme stehen auf dem Spiel. Wenn Ammann nicht schnell in die Erfolgsspur zurückfindet, könnte es für ihn sehr eng werden.

Es bleibt abzuwarten, ob der erfahrene Ammann den nötigen Aufschwung in der kommenden Zeit schafft, um in der Skisprung-Elite mitzuhalten und sein Ziel, erneut bei den Olympischen Spielen zu springen, zu verwirklichen.