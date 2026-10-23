TOP-FILME am Samstag

Die TV-Highlights im Überblick.

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Actionthriller: »Fast & Furious 7« mit Paul Walker, Jason Statham & Vin Diesel

Abenteuer. Deckard Shaw, der Bruder des Söldners Owen Shaw, der von Dominic und seinem Team ausgeschaltet wurde, will Rache. Er hat die Crew angegriffen und Han getötet. Dominic, Brian und die anderen Teammitglieder beschließen, Deckard zu stoppen. Gleichzeitig bekommen sie es mit dem mysteriösen Regierungsagenten Mister Nobody zu tun, dem sie helfen sollen, die Kontrolle über das hochintelligente Überwachungssystem, "das Auge Gottes", zu bekommen.

VOX

20.15 UHR

Furious 7 (2015) bij VTM. © Furious 7

Animationsfilm für die ganze Familie: »Der wilde Roboter«

. © Hersteller

Sci-Fi. Nach einem Schiffbruch strandet die Roboterfrau Roz auf einer einsamen, nur von wilden Tieren bewohnten Insel. Ohne Menschen, die ihr Befehle erteilen, muss sie sich an die raue Natur anpassen. Als sie ein verwaistes Gänseküken findet, übernimmt sie unerwartet die Mutterrolle. Roz setzt nun alles daran, das kleine Wesen aufzuziehen und für die Reise in den Süden vorzubereiten.

Sat 1

20.15 UHR

Packender Sci-Fi-Film: »Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück«

. © Hersteller

Action. Die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht, darunter die Schülerin Cassie Sullivan. Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder Sam zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben ausradiert. Dazu verbündet Cassie sich mit einem Fremden.