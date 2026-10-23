TOP-FILME am Samstag
Actionthriller: »Fast & Furious 7« mit Paul Walker, Jason Statham & Vin Diesel
Abenteuer. Deckard Shaw, der Bruder des Söldners Owen Shaw, der von Dominic und seinem Team ausgeschaltet wurde, will Rache. Er hat die Crew angegriffen und Han getötet. Dominic, Brian und die anderen Teammitglieder beschließen, Deckard zu stoppen. Gleichzeitig bekommen sie es mit dem mysteriösen Regierungsagenten Mister Nobody zu tun, dem sie helfen sollen, die Kontrolle über das hochintelligente Überwachungssystem, "das Auge Gottes", zu bekommen.
20.15 UHR
Animationsfilm für die ganze Familie: »Der wilde Roboter«
Sci-Fi. Nach einem Schiffbruch strandet die Roboterfrau Roz auf einer einsamen, nur von wilden Tieren bewohnten Insel. Ohne Menschen, die ihr Befehle erteilen, muss sie sich an die raue Natur anpassen. Als sie ein verwaistes Gänseküken findet, übernimmt sie unerwartet die Mutterrolle. Roz setzt nun alles daran, das kleine Wesen aufzuziehen und für die Reise in den Süden vorzubereiten.
20.15 UHR
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Packender Sci-Fi-Film: »Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück«
Action. Die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht, darunter die Schülerin Cassie Sullivan. Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder Sam zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben ausradiert. Dazu verbündet Cassie sich mit einem Fremden.
20.15 UHR
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