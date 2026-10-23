oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

TOP-FILME am Samstag

Sieben Personen stehen nebeneinander und blicken ernst nach rechts vor Stadt-Hintergrund.
© Hersteller
Die TV-Highlights im Überblick.
OE24 auf Google bevorzugen

Actionthriller: »Fast & Furious 7« mit Paul Walker, Jason Statham & Vin Diesel

Abenteuer. Deckard Shaw, der Bruder des Söldners Owen Shaw, der von Dominic und seinem Team ausgeschaltet wurde, will Rache. Er hat die Crew angegriffen und Han getötet. Dominic, Brian und die anderen Teammitglieder beschließen, Deckard zu stoppen. Gleichzeitig bekommen sie es mit dem mysteriösen Regierungsagenten Mister Nobody zu tun, dem sie helfen sollen, die Kontrolle über das hochintelligente Überwachungssystem, "das Auge Gottes", zu bekommen.

VOX
20.15 UHR
Mehrere Sportwagen fahren auf einer Wüstenstraße in einer Kurve.
Furious 7 (2015) bij VTM. © Furious 7

Animationsfilm für die ganze Familie: »Der wilde Roboter«

Ein Roboter hält ein kleines Küken vorsichtig auf seiner Hand in einer Waldlandschaft.
. © Hersteller

Sci-Fi. Nach einem Schiffbruch strandet die Roboterfrau Roz auf einer einsamen, nur von wilden Tieren bewohnten Insel. Ohne Menschen, die ihr Befehle erteilen, muss sie sich an die raue Natur anpassen. Als sie ein verwaistes Gänseküken findet, übernimmt sie unerwartet die Mutterrolle. Roz setzt nun alles daran, das kleine Wesen aufzuziehen und für die Reise in den Süden vorzubereiten.

Sat 1
20.15 UHR

Auch interessant

24.10. – 30.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

"This Is Us"-Star überrascht mit neuer Figur

Hitlers Teehaus brennt lichterloh – Polizei ermittelt

Packender Sci-Fi-Film: »Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück«

Eine junge Frau mit Gewehr vor einer überfluteten, zerstörten Großstadt und riesigen Wellen.
. © Hersteller

Action. Die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht, darunter die Schülerin Cassie Sullivan. Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder Sam zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben ausradiert. Dazu verbündet Cassie sich mit einem Fremden.

RTL 2
20.15 UHR

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DHL Express erhöht Paketpreise um 5,4%

Wieder Spritzen auf Sitzen – 21-Jährige setzte sich drauf

Highlights auf PRIME

ÖBB erhöhen Preis für die Vorteilscard

Highlights auf NETFLIX

Hier wird die Victoria’s Secret Show 2017 stattfinden

Highlights auf DISNEY+

»Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow«

Die Grünen: Oster-Aktion mit Sarah Wiener

TOP-FILME am Samstag