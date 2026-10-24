»Tatort: Gottesgarten«

Premiere aus Franken mit Thomass, Hinrichs & Wasserscheid

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Krimi. In einem Nürnberger Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller brutal erstochen. Für Kriminalhauptkommissar Felix Voss und seine neue Kollegin Emilia Rathgeber deutet alles auf ein Milieuverbrechen hin. Doch unzählige Spuren, aber keine Tatwaffe machen die Ermittlungen zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wanda Goldwassers Recherchen führen das Team ins Elternhaus des Opfers im Gottesgarten, wo die Eltern sehr unterschiedlich reagieren. Der Fall entwickelt sich zu einem komplexen Rätsel um Recht und Gerechtigkeit.

ORF 2

20.15 UHR