oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

»Tatort: Gottesgarten«

Zwei Personen sitzen auf einem Felsen mit weiter Landschaft im Hintergrund unter bewölktem Himmel.
© Hersteller
Premiere aus Franken mit Thomass, Hinrichs & Wasserscheid
OE24 auf Google bevorzugen

Krimi. In einem Nürnberger Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller brutal erstochen. Für Kriminalhauptkommissar Felix Voss und seine neue Kollegin Emilia Rathgeber deutet alles auf ein Milieuverbrechen hin. Doch unzählige Spuren, aber keine Tatwaffe machen die Ermittlungen zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wanda Goldwassers Recherchen führen das Team ins Elternhaus des Opfers im Gottesgarten, wo die Eltern sehr unterschiedlich reagieren. Der Fall entwickelt sich zu einem komplexen Rätsel um Recht und Gerechtigkeit.

ORF 2
20.15 UHR

Auch interessant

Vier Festnahmen nach Mordversuch in Wien

Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels

Bayern-Trainer Kompany bleibt noch "einige Tage" in der Klinik

Zwei Männer stehen in einem Raum, einer trägt grüne medizinische Kleidung und eine Brille.
. © Hersteller

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Coronavirus - Reese Witherspoon unterrichtet Sohn in Geografie

TOP-FILME am Samstag

Bottas an seine Kritiker: 'F...t euch alle!'

Highlights auf DISNEY+

Highlights auf NETFLIX

Neue Stars: Chinesen rüsten weiter auf

Marco Rose reagiert auf Stöger-Scherz

Der neue Kia Sportage im Test

»Tatort: Gottesgarten«

»Ehrlich Brothers live! No Limits - Die große Stadionshow«