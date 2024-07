Preise für Luxushäuser stiegen 2023 stark an

Luxuseinfamilienhäuser verteuerten sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 Prozent. Wohnungen im Top-Segment wurden dafür etwas billiger.

Die Preise für Luxushäuser in Österreich sind im Vorjahr einmal mehr gestiegen. Laut Daten des Immobilien-Unternehmens Remax verteuerten sich Luxuseinfamilienhäuser 2023 im Vergleich zum Jahr davor um 11,8 Prozent.

Luxuswohnungen wurden dagegen im Jahresvergleich um 8,9 Prozent billiger, Luxus-Dachgeschoßwohnungen verbilligten sich um 1,4 Prozent.

3,9 Mio. Euro für Luxushaus in Wien

In Wien kosteten die zehn teuersten Einfamilienhäuser im Schnitt 3,9 Mio. Euro, in Salzburg waren es 3,74 Mio. Euro und in Tirol sogar 9,08 Mio. Euro. Laut Remax-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer sei auffällig, "dass die Preise an der absoluten Spitze im Luxussegment - und hier in erster Linie bei den Einfamilienhäusern - auch im Jahr 2023 weiter gestiegen sind."

Auch die Nachfrage nach besonders teuren Immobilien sei nach wie vor gut.

386 Häuser im Wert von über einer Million Euro verkauft

Insgesamt wurden im Vorjahr allerdings deutlich weniger Häuser über einer Million Euro verkauft, 2023 waren es nur noch 386 Häuser, nach 551 im Jahr 2022. Auch bei Gebäuden am See wurden 2023 nur 241 Stück verkauft (2022: 289), bei den Seegrundstücken ging die Zahl von 116 auf 96 zurück.

Zum Luxusimmobilienmarkt zählten im Vorjahr die 416 teuersten Einfamilienhäuser, die 1.838 teuersten Wohnungen, die 96 teuersten Dachgeschosswohnungen, 116 teure Seegrundstücke und 241 teure Seeliegenschaften.